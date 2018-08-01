Криминальная Эстония. Продажный судья

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Мы продолжаем печатать на страницах нашей газеты отрывки из нашумевшей книги Светланы Логиновой «Криминальная Эстония»

(Начало в № 27, 4 июля 2018 г.)

Депутат отбыл свой срок от звонка до звонка. Иллюстативное фото.

Это тем более удручающе, поскольку Юри Саккарт был в свое время одним из самых справедливых судей Эстонии, и обвиняемые в особо тяжких преступлениях (убийства, покушения на убийства, изнасилования) боялись попасть к нему на скамью подсудимых. Саккарт считался самым жестким и бескомпромиссным представителем Фемиды и вынес самое большое количество приговоров по «расстрельной» статье, а после отмены высшей меры наказания – приговоров о пожизненном заключении. Кредит доверия к Юри Саккарту был настолько высок, что во время отпуска председателя Вируского уездного суда Павла Гончарова его всегда замещал Юри Саккарт.

По злой иронии судьбы Юри Саккарт, попав в «ментовскую» тюрьму, был помещен в ту же камеру, где отбывал наказание приговоренный им же к пожизненному заключению за убийство депутата Кохтла-Ярвеского горсобрания (см. главу 6 книги) Алексей Максимов, бывший полицейский. Почему руководство тюрьмы поселило их в одну камеру – непонятно. Возможно, это была случайность, которая дорого обошлась Юри Саккарту, поскольку, по слухам, Максимов стал регулярно избивать Саккарта. Издевательства над экс-судьей длились до тех пор, пока Саккарт не взмолился перевести его в другую камеру – к бывшему коллеге-судье Михаилу Камчатникову, также попавшему за решетку за взяточничество.

Остается добавить, что эстонская Фемида отмерила Саккарту 2 года 8 месяцев реального наказания. Поговаривали, что он даже пытался вскрыть себе вены, но подтверждения эти слухи не нашли, зато пришло сообщение, что Юри Саккарт был в тюрьме чушком (т.е. представителем группы с очень низким статусом тюремной иерархии, ниже – только «опущенные»). Известно, что экс-судья убирал в камерах, в душевых, мёл и мыл коридоры. Словом, работал «уборщицей». Аналогичную «должность» тюремная администрация предлагала и второму бывшему судье – Михаилу Камчатникову, но он отказался, за что провёл в карцере пять суток. Юри Саккарт, увы, сразу согласился, хотя отлично осознавал, на что идёт и какой «шлейф» за ним потянется.

На свободу Саккарт вышел досрочно – в феврале 2012 года. Вероятно, согласие быть чушком сыграло определённую роль в его освобождении. Руководство тюрьмы оценило «подвиг» экс-судьи.

Напарнику по камере - Михаилу Кам­чатникову, - обвинявшемуся в более лёгком преступлении, повезло меньше - ему пришлось отбывать срок от звонка до звонка.

...Вернемся к событиям, с которыми связано имя Юри Саккарта. Итак, 3 февраля 2010 года, в день задержания Юри Саккарта, на хуторе нарвского бизнесмена – «гробовых дел мастера» Александра Моисеева - был произведен обыск, который, по сведениям из осведомленных источников, ничего не дал. В числе прочего искали доказательства дачи взятки судье Юри Саккарту, в производстве которого находилось уголовное дело на депутата Нарвского горсобрания Александра Моисеева, связанного с самым крупным коррупционным скандалом в Нарве (за дачу взятки комиссару полиции). Судья, разумеется, не мог не знать о недвижимости Моисеева за границей, и все же он освободил депутата из-под стражи до начала судебного следствия, мотивировав это тем, что подозреваемый не представляет опасности для общества и не может сбежать за пределы Эстонии.

ПБ подозревала, что за изменение санкции о содержании под стражей на подписку о невыезде Моисеев дал Саккарту взятку, тем не менее сам Моисеев категорически отрицал это, заявив, что он-де сидел в то время за решеткой. Однако, у Полиции безопасности были основания предполагать, что взятка могла быть передана через таллиннского адвоката, являющегося давним приятелем Юри Саккарта.

СИДЕЛЕЦ ...

...Как ни оправдывался Александр Моисеев, собранных ПБ доказательств хватило на то, чтобы признать его виновным в даче взятки комиссару полиции Евгению Федоренко и приговорить к реальному тюремному заключению сроком на 10 месяцев, хотя прокурор Антти Айтсен требовал осудить депутата на два года тюрьмы.

После объявления приговора, оглашенного в Вируском уездном суде в апреле 2010 года, улыбка сползла с лица Моисеева, так как он был взят под стражу прямо в зале суда. Депутат отбыл свой срок от звонка до звонка.

Моисеева лишили места члена горсобрания Нарвы, однако какое-то время он оставался членом совета в нескольких городских предприятиях и продолжал получать за это зарплату. После освобождения из заключения городские власти, по данным газеты «Деловые ведомости», не оставили Александра Моисеева прозябать, назначив его членом совета целевого учреждения «Нарвский промышленный парк» (Narva Tööstuspark) на три года. На вопрос «ДВ», должен ли Моисеев руководить принадлежащими городу предприятиями, тогдашний председатель горсобрания Нарвы Михаил Стальнухин ответил утвердительно: «Насколько мне известно, он отбыл свое наказание и тем самым взаимозачет совершен. Моисеев – бизнесмен, чей грех состоит в том, что он оказался слишком доверчив и стал жертвой провокации. Это так же, как и подозрение в отношении мэра города Таммисте, высосанное из пальца дело. Я лично доверяю Моисееву. Было бы глупо не использовать его умения в принадлежащих городу предприятиях».

Словом, наказания за нанесенный городу ущерб по гробовой мастерской «гробовых дел мастер» избежал – прокуратура отказалась от обвинений. Любопытно однако, что второй фигурант «гробового» уголовного дела – Владимир Саксин (с 2004 года Саксин числился единственным членом правления фирмы «Фервеста групп»), состряпавший липовые документы, понес наказание. По версии обвинения, Саксин предоставил горуправе доку- менты с заведомо ложными данными с целью избежать штрафа за невыполнение обязательств по инвестициям. В результате фирма получила штраф в размере 250 тысяч крон, а лично Саксин – 9525 крон. В общем, из Саксина сделали стрелочника...

И, наконец, коротко о главе Нарвы Тармо Таммисте – «карманном мэре» Александра Моисеева. В отношении него Полиция безопасности возбудила уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере почти 34 тысячи крон. На два запроса моего коллеги из газеты «Виру Проспект» Романа Викулова прокуратура ответила, что дело Таммисте вот-вот пойдет в суд. Однако, вместо суда оно было закрыто, так как следствие не смогло (а может, не захотело) найти факты, подтверждающие дачу взятки. ПБ предполагала, что взятку мэр получил за то, что не контролировал «гробовых дел мастера» Александра Моисеева, манкирующего своими обязанностями по вложению инвестиций в гробовую мастерскую по улице Рая, 3.

Надо заметить, что слово «взятка» не совсем точно отражает суть произошедшего, так как никто не принес мэру эти денежки на блюдечке с голубой каемочкой. Дело, по данным прокуратуры, обстояло таким образом: с мая 2003 года по апрель 2006 года Тармо Таммисте жил в квартире, принадлежавшей фирме «Авикс Трэйд», членом правления которой являлся уже знакомый нам Владимир Саксин. Напомню: Саксин также входил в правление фирмы «Фервеста Групп», которой город продал здание бывшей гробовой мастерской, обязав покупателей вложить в течение трех лет 12 миллионов крон в реновацию. И, поскольку «Фервеста Групп» не инвестировала в «гробовой» объект, город, согласно договору, должен был оштрафовать ее.

Но, как говорят в народе, не случилось! Сначала Тармо Таммисте почти три года сам жил в квартире, принадлежащей «Авикс Трэйд», потом, как выяснило следствие, мэр собирал деньги с арендаторов, живших в этой квартире после него. Собранную арендную плату Таммисте должен был передавать Владимиру Саксину или Александру Моисееву, а те — в бухгалтерию «Авикс Трэйд». Саксин утверждает, что мэр передавал ему деньги, тогда почему это никак не отражено в бухгалтерских документах «Авикс Трэйд»? Следствие считает, что деньги оседали в кармане Тармо Таммисте в качестве компенсации за то, что он в упор не замечал грехи фирмы «Фервеста Групп». Иными словами, подозрения в получении взятки не подтвердились, и мэр Нарвы избежал уголовной ответственности. ...

… И СТРАДАЛЕЦ

А вот депутату Нарвского городского собрания Фёдору Овсянникову, возглавлявшему финансовую комиссию Нарвского горсобрания, повезло меньше – ему пришлось посидеть на нарах полгода, до 12 января 2012 года.

...Овсянникова задержали в середине июля 2011 по подозрению сразу в нескольких преступлениях: отмывании денег, требовании и получении взяток, торговле влиянием и недобросовестной конкуренции при проведении тендеров на госпоставки (вот она, золотая жила, приносящая огромные деньги). По мнению следствия, в результате недобросовестной конкуренции госпоставки на строительство и ремонт принадлежащих городу объектов недвижимости в течение многих лет доставались нескольким «своим» строительным фирмам. По этому же уголовному делу в мае 2011 года были арестованы еще четверо человек: трое владельцев строительных фирм и вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Андрей Филиппов.

В начале сентября 2011 года Вируский уездный суд отказал Фёдору Овсянникову в ходатайстве об освобождении под залог в 30 тысяч евро (что несоизмеримо меньше суммы мзды, в получении которой его подозревали – 127 тысяч евро), поскольку существовала опасность, что подозреваемый по выходе на свободу продолжит свою преступную деятельность. Кроме того, суд в своем отказе учел информацию, изложенную прокурором по особо важным делам Антти Айтсеном, который сообщил суду, что у него имеются данные о том, что Фёдор Овсянников, находясь под стражей, оказывал давление на свидетелей. Из чего следует, что подозреваемый, получив долгожданную свободу, может повлиять на ход досудебного следствия. По словам одного из приятелей Овсянникова, Фёдор жаловался, что его поместили в тесную холодную камеру, больше похожую на склеп, и он со своим адвокатом намерены обратиться в Европейский суд по факту нарушения прав человека. «А что, - усмехнулся по этому поводу один мой нарвский коллега, - Овсянников рассчитывал получить отдельный кабинет и обеды из ресторана? Ничего, пусть посидит, как другие...».

Громче всех о нарушении прав Овсянникова заявил Михаил Стальнухин. И где заявил - в парламенте Эстонии! По словам Стальнухина, даже жена Овсянникова первые шесть дней ничего не знала о том, где он находится. А Овсянников в это время был «...в темноте, без прогулок, без единого допроса, ему просто предложили написать на себя какой-нибудь донос... За самооговор его обещали отпустить». На что прокуратура отреагировала резко, назвав заявление Михаила Стальнухина ложной информацией. Оказывается, Овсянникову сразу были предоставлены как адвокат, так и возможность известить о своем задержании жену.

Фёдор Овсянников никакой вины за собой не признал, заявив, что считает предъявленные ему обвинения недоразумением и политическим «наездом», ясно указывая на то, что он как член Центристской партии Эстонии пострадал от своих политических недругов. Поэтому друзья-центристы из горсобрания хотя и приостановили Овсянникову выплаты в советах городских учреждений, приостанавливать членство Овсянникова как депутата и как председателя финансовой комиссии не торопились. В канцелярии пояснили, что те два месяца, которые Фёдор Овсянников провел за решеткой, совпали с депутатским каникулами, и что заменить Фёдора в горсобрании можно будет (возможно - временно) лишь в том случае, если он не появится на заседаниях горсобрания в течение трех месяцев. В январе 2012 года Овсянников, живой и невредимый, вышел на свободу, так как за истекшие 6 месяцев его пребывания под стражей следствие не смогло (!) предъявить ему обвинение. И следствие, и прокуратура очень сожалели о том, что «птичка» вылетела из клетки, считая, что, будучи на свободе, Фёдор Овсянников может надавить на свидетелей. Городской секретарь Нарвской горуправы сразу пообещал, что депутатские полномочия Овсянникова будут восстановлены.

А в феврале горуправа восстановила своему ценному кадру и выплаты за членство в совете Нарвской больницы, и в совете фирмы «Транссервис» (Transservis-N AS), причем - задним числом, с 12 января 2012 года, то есть со дня освобождения из-под стражи. Однако в сентябре этого же года прокуратура успешно довела уголовное дело о коррупционных связях в Нарве до победного конца и предъявила Фёдору Овясянникову, бывшему вице-мэру Андрею Филиппову и еще трем предпринимателям обвинение.

Читайте фрагмент полностью в газете "Виру Проспект" или в "Нарвской Газете" за 22 августа 2018 года.

Продолжение следует

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