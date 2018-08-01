“Единство Ида-Вирумаа” приглашает активную молодежь и людей с особыми потребностями на дискуссию

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31 августа в отеле “Ингер” состоится мероприятие “Единство Ида-Вирумаа”, на которое его организатор Силуан Бабарыкин приглашает людей с особыми потребностями и активную молодежь.

Силуан Бабарыкин известен в Нарве как активист, желающий вынести на широкое обсуждение общественности проблемы людей с особыми потребностями. Софья Боборенко

В ходе дискуссии предлагается обсудить такие проблемы, как создание рабочих мест, информированность о возможных услугах,предоставляемых Социальным департаментом, а также вопросы образования иизучения эстонского языка для людей с особыми потребностями. Также в планахорганизаторов информировать заинтересованных людей, какие проекты через какие фонды можно писать.

- Цель нашего мероприятия - собрать командудля будущих проектов. Мы ожидаем людей не только из Нарвы, но и из Таллинна, Йыхви, Кохтла-Ярве. Постараемся найти ответы на все поступающие вопросы, - говорит Силуан Бабарыкин, уже имеющий опыт организации подобных встреч.

Он отмечает, что при открытии регистрации на мероприятие к нему сразу стали поступать вопросы, которые люди хотели бы обсудить, и первыми как раз стали вопросы образования.

- Многие считают, что изучение эстонского языка на высшем уровне для людей с особыми потребностями или для молодежи - это слишком сложная вещь. Так вот, люди хотят встретиться с представителями министерства образования и предложить свои варианты проведения обучения, - говорит Силуан.

На встрече планируется присутствие представителей государственных учреждений (Кассы по безработице, Департамента социальной помощи, Министерства образования), местных чиновников, а также депутатов Нарвского городского собрания. Мероприятие пройдет с 11 до 17 часов (с кофе-паузой), вход свободный по предварительной регистрации по тел. 58525196 или по мейлу siluan.babarykin@gmail.com.

Софья Боборенко