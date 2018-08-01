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Нарвская городская лаборатория (Narva Urban Lab) впервые пройдет в Нарве 24 и 25 августа под названием “НАРВА – ДЕТРОЙТ: Постиндустриальные пограничные города – куда дальше?” и станет площадкой для встречи местной общины с международными экспертами из Детройта и из соседних городов Хельсинки и Риги. У Нарвы и Детройта есть схожие особенности: государственная граница, река, промышленность и уменьшение населения.

Иллюстративное фото.

Лаборатория исследует возможности адаптации города к социальным и экономическим изменениям и задаст вопрос есть ли чему Нарве поучиться у Детройта? Мы поговорим о будущем городов с сокращающимся населением, потенциале промышленного наследия, роли сообщества и искусства в в оживлении городской жизни.

В рамках лаборатории NARVA URBAN LAB пройдет симпозиум, воркшопы, художественные интервенции, блошиный рынок, концерт, экскурсии по городу и другие мероприятия.

Главное мероприятие Нарвской городской лаборатории – это симпозиум, состоящий из четырех панельных дискуссий, каждая из которых посвящена определенной теме.

Симпозиум откроется панельной дискуссией, где основное внимание будет уделено теме сокращения населения в постиндустриальных городах. Спикеры поделятся своим опытом культурных и социальных проектов и расскажут об особенностях, потенциале и трудностях, с которыми они сталкиваются в Нарве и в Детройте.

Детройт, будучи когда-то мировой столицей автомобилестроения, был городом с населением около 1,8 миллиона человек, а сейчас там проживает менее 700 000 жителей. На Кренгольмской мануфактуре в Нарве когда-то работало около 12 000 человек, но сегодня территория завода опустела. Каждый город рассказывает уникальную историю через свои архитектурные памятники прошлого. Зачастую в этом можно увидеть следы коллективных мечтаний и амбиций об утопическом обществе будущего. Какова роль культуры, искусства и художественных практик при переосмыслении новых возможностей для постиндустриальных городов и их жителей?

Нарвская городская лаборатория также попытается найти новые решения для пограничного города с уменьшающимся населением. Как объединить горожан для создания разнообразной жилой среды в городе с сокращающимся населением? Какие существуют методы и инструменты для поддержки локальных сообществ? Как проектировать стабильное городское пространство в постоянно меняющемся социальном и экономическом контексте?

В последнее время люди со всей Эстонии обнаружили в Нарве мрачную романтику постиндустриального города и ее скрытый потенциал, но местное сообщество, похоже, этого восторга не разделяет. Какие существуют трудности и возможности в поднятии активизма среди горожан и как его поддерживать? Ведь именно местные общины играют ключевую роль в трансформации жизни в городах.

Нарвская городская лаборатория – это площадка для обсуждения насущных вопросов и поисков новых идей и решений, цель которой объединить людей посредством дискуссий и найти практические решения для улучшения городской среды Нарвы.

Кураторы: Анн Мирьям Вайкла, Эве Комп и Лиина-Лиис Пиху

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

Пятница, 24 августа

10:00 — 10:30 утренний кофе и регистрация (Нарвская художественная резиденция)

10:30 — 18:00 Симпозиум

10:30 Вступительное слово организаторов: Нарвская художественная резиденция и Ruumiringlus

10.45 I Кейс: Нарва и Детройт: Потенциал и проблемы постиндустриальных приграничных городов

Модератор Франческа Берарди (ИТ), спикеры: Мария Капаева (ЭСТ, Нарва / Великобритания), Скотт Хокинг (США, Детройт)

12.15 — 13.15 Обед

13.15 Тема 1: Переосмысление города: методы искусства и урбанистики

Модератор Анн Мирьям Вайкла (ЭСТ), спикеры: Томми Васко и Кайса Карвинен (ФИН), Марцис Рубенис (ЛАТ)

14.45 Тема 2: Сужение городского пространства: изменения и адаптация

Модератор Кая Паэ (ЭСТ), спикеры: Иван Сергеев (ЭСТ, Нарва), Дэн Питера (США, Детройт), Тынис Сави (ЭСТ)

16.00 — 16.30 Перерыв на кофе

16.30 Тема 3: Мультикультурная среда: роль общинных инициатив

Модератор Аэт Киисла (ЭСТ, Нарва), спикеры: Карин Бахман (ЭСТ), Лаур Каунисааре (ЭСТ), Владимир Наумов (ЭСТ, Нарва)

22:00 Концерт и вечеринка: Dopplereffekt (США, Детройт), Sansibar (ФИН, Хельсинки), Nikolajev (ЭСТ), Marcel Düšess (ЭСТ); PTF1987 (ЭСТ, Нарва), Denis Punch (ЭСТ), Raul Saaremets (ЭСТ), Deeon R & Danass (ЭСТ)

Выставка «Постъядерная идентичность» Неринги Рекашуйте (ЛИТ) в Нарвской художественной резиденции

Суббота, 25 августа

11:00 — 15:00 «День Кренгольма»: открытый блошиный рынок, мастерские, маркет уличной еды вокруг Нарвской художественной резиденции

11:00 — 13:00 Открытые студии, утренний кофе, беседа художников: Лизы Вилкенс (ГЕР), Гэри Маркела (КАН), Дейва Гребера (США) и Софии Белкин (США) в Нарвской художественной резиденции

12.00 Открытие городской инсталляции «Кольмик»

13:00 — 19:00 Городские прогулки и презентация альтернативной карты Нарвы:

13:00 Завод «Кренгольм»

15:00 Завод «Балтиец»

17:00 Открой для себя Нарву

19:00 — 20:00 Киновечер организованный Tour d’ÖÖ в Нарвской художественной резиденции

20.00 Велозаезд по Нарве от Tour d’ÖÖ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Recycling Spaces, Нарвская художественная резиденция

Подробнее об участниках симпозиума читайте здесь: https://www.nart.ee/ru/