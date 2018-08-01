Дядя Карлып, а шахты в Эстонии будут?

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Предприятие Enefit Kaevandus в минувший четверг в семнадцатый раз вручило своим первоклассникам ранцы с набором школьных принадлежностей. Своим – это детям работников шахты «Эстония», сланцевого карьера «Нарва», подразделения логистики. На празднике первоклашек, которой состоялся в Йыхвиской государственной гимназии, прошел и первый урок. Его провел тартуский Научный театр «Три поросенка».

Рейн Карлып посвящает в первоклассники

Хейли Аавола и Тоомас Прууль сами только что окончили гимназию. Теперь поступают в вуз учиться на химиков. А пока они еще не стали настоящими «Менделеевыми», взяли и организовали свой театр, в репертуаре которого самая настоящая занимательная химия. Первый урок настолько понравился гостям праздника, что некоторые родители даже обеспокоились: как бы подобные опыты их дети вдруг не провели в их отсутствие дома. Но артисты театра успокоили: мол, мы же не раскрыли самые главные секреты.

Но, развлечение – развлечением, а самым главным было на празднике вручение ранцев. После того, как член правления Enefit Kaevandus Рейн Карлып надел на каждого из шестидесяти первоклассников главную принадлежность любого школьника, дети подбегали к своим родителям уже в другом статусе. Они даже выглядели по-другому – становились как-то солиднее.

Научный театр «Три поросенка»

Ранцы вручены. Рейн Карлып задает вопрос: - Дети, кто хочет в школу?

Поднимается лес рук.

- А кому не хочется?

Только одна девочка постарше, которая, видимо, привела на праздник своего братика или сестричку, подняла руку.

Первоклассница Алиса – виновница торжества. Ее сестра Эвелина пойдет в третий класс, а семимесячной Арине еще ждать и ждать своего 1 сентября. Их мама – Ирина говорит, что собирать детей в школу с каждым годом труднее. Она работает в магазине, а папа девочек, Виктор десять лет работает электриком на шахте «Эстония».

Алиса, Эвелина, Арина и их мама Ирина

- С годами разница в ценах немного ощущается. И спасибо шахтерам, что заботятся о своих первоклассниках. Подарки от предприятия не столько материальная помощь, сколько знак внимания, который мы ценим, и наши дети, если не сегодня, то позже его также оценят по достоинству, - говорит Ирина.

Папа первоклассника Алеши – Сергей, тоже работает на «Эстонии». Он – горнорабочий очистного забоя. Его подземный стаж приближается к тридцати годам. Опыт проводов ребенка в первый класс у него уже есть – отправлял в школу дочку. Сергей тоже благодарен предприятию за заботу о шахтерских детях. Он говорит, что пока будет работа, он спокоен за детей. И делится секретом: у сына Алеши есть далеко идущие планы. После школы он хочет стать шахтером, как и его папа. Только вот вопрос: останутся ли к тому времени в Эстонии сланцевые шахты?

Рейн Карлып, Сергей и Алеша

- Все же у нас прекрасно понимают, что если по требованию ЕС вдруг накроются шахты, наш регион погибнет, как и вся эстонская экономика. Смотрите сами: сколько у нас было шахт, а вокруг них – поселков. Например, шахта «Сомпа» накрылась, и какой стал поселок? Почти все сбежали. Так что без сланцевой промышленности нам будет хана.

Алеша слушает папу с неподдельным интересом. И, кажется, даже понимает, о чем идет речь. Пошептавшись с взрослыми, новоиспеченный первоклассник подходит к руководителю и сходу задает ему вопрос:

- Дядя Карлып, а когда я окончу школу, шахты еще будут?

Рейн Карлып отвечает малышу и его родителям.

- Двенадцать лет? К этому времени мы уже построим новую шахту и пойдем на карьере «Нарва» под землей. Мы только что приняли новую электростанцию, планируем строить новые заводы масел. Это значит, что шахты, как и сланцевая промышленность, будут. И у этого мальчика есть все шансы продолжить дело отца .

Евгений Капов

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