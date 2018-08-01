Повышение цен на дорожное страхование

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По данным Фонда дорожного страхования (LKF), в первом полугодии нынешнего года произошло в общей сложности 17 750 случаев дорожного страхования, средний ущерб которых составил 1953 евро. Среднегодовой страховой взнос за дорожное страхование составляет 139 евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя сумма ущерба в дорожном страховании выросла на 17 процентов, а дорожное страхование подорожало на 15 процентов.

Иллюстративное фото.

По словам руководителя Эстонского фонда дорожного страхования Марта Йессе, рост цен на дорожное страхование в последнее время обусловлен, главным образом, тем, что количество дорожно-транспортных происшествий постоянно растет, а средняя сумма ущерба приближается к отметке 2000 евро. <Хотя на дорогах появляется все больше автомобилей, оснащенных современными средствами безопасности, призванными предотвращать происшествия, к сожалению, беспечность людей в отношении других участников движения усиливается. Мчащийся на красный свет или проезжающий в запрещенном месте по встречной полосе автомобиль больше не является у нас редкостью>, - сказал Йессе.

Если за шесть месяцев прошлого года страховщики получили от дорожного страхования ущерб на сумму 1,7 млн евро, то за тот же период нынешнего года прибыль составила 0,4 млн евро. Сумма страховых взносов была 52,3 млн евро, что на 17 процентов больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

<Результат в сфере дорожного страхования более чем за шесть лет вышел на небольшую прибыль, но для радости, конечно же, причин нет, потому что полгода еще впереди>, - отметил Йессе.

Самый большой случай ущерба в дорожном страховании за полгода произошел в феврале, когда водитель грузовика в состоянии алкогольного опьянения выехал на пути перед поездом, в результате чего поезд сошел с рельсов.

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба страхового общества ERGO Катерины Лепвальтс, случай ущерба значительно превысил предел возмещения материального ущерба при дорожном страховании, который составляет 1,2 млн евро, но окончательная сумма еще устанавливается. <Совершенно безответственно рисковать в пьяном состоянии своей и чужой жизнью. Водитель, ставший в состоянии опьянения виновником несчастного случая, должен учитывать, что страховое общество впоследствии может востребовать с него возврата выплаченного возмещения>, - пояснила Лепвальтс.

Как сказала руководитель сферы дорожного страхования If Kindlustus Реэт Вейльберг, вызывает беспокойство то, что за полгода в дорожно-транспортных происшествиях погибло людей больше, чем за весь прошлый год. <Помимо погибших, намного больше и тех, кто получил в дорожных происшествиях сверхтяжкие травмы и теперь всю оставшуюся жизнь вынужден будет провести в инвалидной коляске или в социальном учреждении, справляясь с жизнью лишь с помощью других людей и своих близких. Будьте внимательными в движении, не переоценивайте свои возможности, не занимайтесь за рулем посторонними делами, пристегивайте ремни на передних и задних сиденьях, а также обеспечивайте безопасность детей>, - сказала Вейльберг.

Дорожное страхование - это обязательное страхование, на основании которого страховое общество возмещает потерпевшему ущерб, причиненный ему виновником дорожно-транспортного происшествия. Стоимость дорожного страхования можно рассчитать на калькуляторе дорожного страхования LKF<https://www.lkf.ee/et/kalkulaator>; там же на сайте есть сравнение цен страховых обществ BTA, ERGO, If, Inges, Gjensidige, PZU, Salva и Seesam Kindlustus.

LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Эстонским бюро зеленой карты и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными, не имеющими обязательного страхования и неустановленными транспортными средствами. Также LKF организует разрешение споров в области дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.

Более подробный обзор статистики дорожного страхования за первое полугодие 2018 года размещен на сайте

https://www.lkf.ee/sites/default/files/LKmajandustulemuste_kvartesitlus.

Кати Варблане

Менеджер Фонда дорожного страхования по связям с общественностью