Криминальная Эстония. «Похороненные» деньги

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Мы продолжаем печатать на страницах нашей газеты отрывки из нашумевшей книги Светланы Логиновой «Криминальная Эстония»

(Начало в № 27, 4 июля 2018 г.).

Несмотря на то, что Александра Моисеева (справа) защищал один из самых дорогих адвокатов Эстонии Анатолий Ярославский (слева), Моисеева все-таки упекли за решетку.

С коррупционным скандалом, начатым неожиданно «прозревшей» Полицией безопасности, связывают имена депутатов Нарвского горсобрания Александра Моисеева, Алексея Воронова и Федора Овсянникова. Когда в конце августа 2008 года первого из них арестовали, второй мгновенно «лег на дно» и в течение двух недель не появлялся на рабочем месте и не отвечал на телефонные звонки. В связи с этим к третьему перешла роль солиста вышеназванного трио.

...Александр Моисеев – личность в высшей степени интересная. Миллионер (в долларах), имеющий недвижимость в Испании. Впрочем, и в Эстонии недвижимости у Моисеева хватает. Чего стоит «скромная» дача (по дороге в Нарва-Йыэсуу, справа от Рийгикюла) и банька при ней, являющаяся, по словам осведомленных людей, своеобразным штабом, где обсуждаются насущные проблемы «управления империей». Дом и баня, обнесенные высоким забором и защищенные электротоком, по словам бывавших там гостей, поражают своей роскошью. Моисеев хвалился приятелям, что вложил в строительство усадьбы (это самое верное определение всего комплекса строений) 14 миллионов крон. По мнению иных, усадьба Моисеева, благодаря высокому забору, за которым ничего не видно, и защите электротоком, напоминает внешне не жилой комплекс, а скорее тюрьму. Чуть ниже мы ещё вспомним об этом «шедевре» моисеевского зодчества...

Несколько лет назад ходили слухи, что Моисеева разыскивают право­охранительные органы России на предмет дачи показаний в качестве подозреваемого в деле о двойном заказном убийстве. Слухи эти подкрепил один мой нарвский знакомый – Андрес Вальме, очень темная лошадка, приславший мне весьма пикантную статейку, скопированную с какого-то российского сайта. В статье называлось имя – Александр Моисеев и описывались подробности заказного убийства, кажется, в каком-то казино. Мне было предложено обменять эту статью, дополненную другими деталями биографии Александра Моисеева, на компромат против некоторых высокопоставленных людей (не только нарвитян). Я отказалась от предложения и посему не получила никаких дополнений к «моисеевскому» делу об убийстве. По своим каналам я попыталась проверить компромат на Моисеева, но это оказалось делом весьма скользким и неблагодарным. Тем не менее, определенные выводы сделать смогла. Во-первых, может быть в том, российском заказном убийстве, и был задействован какой-то Александр Моисеев, но уж точно – не «наш». Иначе – в этом можно не сомневаться! - российская сторона незамедлительно потребовала бы его экстрадиции. Во-вторых, Вальме пошел на явную провокацию, сделав попытку выудить у меня важную информацию о чиновниках-коррупционерах в обмен на «липу». Значит, ему или кому-то другому, стоявшему за его спиной, эта информация была очень нужна.

...Итак, напомним цепь событий, связанных с коррупционным скандалом. 29 августа 2008 года вечером Александр Моисеев был взят под стражу по подозрению в даче взятки в сумме 100 тысяч комиссару отдела по борьбе с экономическими преступлениями Идаской префектуры Евгению Федоренко. По слухам среди сотрудников префектуры, предложенный размер взятки был в три раза больше, но по какой-то причине Моисеев решил разбить предложенную сумму на несколько частей. В уголовном деле на Моисеева фигурирует несколько эпизодов. В одном из них проходит бывшая гробовая мастерская, на реновацию которой было «похоронено» свыше 6 миллионов крон. Чуть ниже мы еще вспомним о том, как после моисеевской реновации здание так и осталось в своей первозданной «красоте» – без окон и дверей.

Змеиный клубок

... 4 сентября 2008 года в офисе фирмы «Ноорсилге» (OÜ Noorsilge) на улице Кеск в Силламяэ (бывший Дом быта), принадлежащем бизнесмену Алексею Воронову, провели обыск и изъяли документы, которые, по словам старшего прокурора Вируской прокуратуры Кальмера Каська, имели отношение к уголовному делу на Моисеева, начатому ещё в мае 2007 года. Затем полиция обыскала и кабинет Воронова в принадлежащем городу «водном» предприятии «Нарва веси» (Narva Vesi AS). Сам же хозяин кабинета «испарился», а буквально на следующий день из коммерческого регистра стало известно, что Воронов срочно выведен из членов правления «Нарва веси», что для многих стало сюрпризом.

Алексея Воронова вкупе с Александром Моисеевым считают в Нарве равноправным членом «Большой тройки», под эгидой которой в городе продавалась муниципальная недвижимость и проводились конкурсы на «строительные» госзаказы. Вице-мэр Нарвы Софья Хомякова, которую горожане ласково-иронично называют Софочкой, прошла на должность вице-мэра не без участия Моисеева. Интересная и мало кому известная на момент развития коррупционного скандала деталь: Софочка вместе со своим гражданским мужем Вадимом Орловым обосновались на тот момент в роскошной квартире Моисеева на улице Йоала. Не менее любопытно, что Орлов являлся советником мэра Тармо Таммисте и владельцем фирмы, через которую осуществлялся ряд сделок с продажей недвижимости. Но самой главной фигурой «Большой тройки» являлся, без сомнения, Александр Моисеев. Под его влияние попали многие члены горсобрания. Деньги – а их у Моисеева было достаточно – сделали его самой влиятельной фигурой в Нарве. Настолько влиятельной, что, по слухам, он заявил как-то, что построит напротив хлебокомбината, принадлежащего бывшему криминальному авторитету Антону Михайловичу Лечицкому, городскую свалку. Иными словами, Моисеев дал понять авторитету, что не ставит его ни в грош.

Нарвский спрут

Пока Александр Моисеев маялся за решеткой, а Алексей Воронов «испарился» в неизвестном направлении, бразды правления городом взял в свои руки Федор Овсянников, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за финансовые махинации. На волне коррупционного скандала всплыли и другие имена, связанные с именами вышеупомянутой троицы...

Оказалось, что политические и экономические интересы главных героев коррупционного скандала простирались гораздо далее пределов Нарвы. Овсянников, впрочем, оказался самым осторожным из «трио»: его имя упоминают редко, хотя значимость вклада Овсянникова в «общее дело» от этого не падает. На мой вопрос, как Овсянников относится к обвинениям в коррупции, Федор честно ответил: «Александр Моисеев – мой лучший друг. Он не может быть замешан в коррупции, а ко мне, поскольку я не чиновник, эта статья вообще неприменима!»

...Оказалось, что Александр Моисеев как лидер троицы попытался распространить свое влияние не только на Нарву, но и на Вайвараскую волость, используя для этого своего «гонца» - Анатолия Подволоцкого, нарвского бизнесмена, несколько лет назад судимого за любовь угрожать своим врагам огнестрельным оружием. Один из потерпевших, - которому Подволоцкий дал, фигурально выражаясь, в морду, а затем, чтобы не получить ответную плюху, продемонстрировал ствол (такое случалось с Подволоцким и прежде), - возмутился и подал заявление в полицию. Замять дело Подволоцкому не удалось, и он получил условное наказание. К Подволоцкому мы вернемся ниже...

А пока о «наших» депутатах. У всех них на тот момент имелись в Вайвараской волости участки земли. Из неофицальных источников удалось узнать, что на имя Алексея Воронова было записано четыре участка земли, был хутор и у Подволоцкого. Но больше всего землицы набралось у Моисеева - свыше двадцати гектаров. Впрочем, есть основание предполагать, что земли у Моисеева значительно больше, но она могла быть оформлена на подставных лиц. Один из депутатов Нарвского горсобрания Артур Пярноя сказал, что как-то, года за четыре до нарвского коррупционного скандала, Моисеев заявил, что он – хозяин всех полей вокруг парка в Лаагна и планирует приобрести парк, но пока не может договориться со старейшиной волости Вейкко Лухалайдом.

Землица эта - заветная, так как расположена вокруг мыйзы Лаагна, на территории которой находится великолепный пруд и старинная липовая аллея. Этот лакомый кусок, принадлежащий волости, давно привлек внимание Моисеева. Анатолий Подволоцкий подрулил с предложением продать мыйзу к старейшине волости Вейкко Лухалайду, но тот был категоричен в своем отказе. Тогда «гонец» Моисеева стал угрожать Лухалайду снятием с должности через тогдашнего министра внутренних дел Маргуса Лейво, когда же и это не подействовало, Подволоцкий не нашел ничего лучшего, как перейти к угрозам расправиться со старейшиной физически, заявив, что скоро «ночи будут темными и длинными»... Вейкко Лухалайд был вынужден обратиться в Полицию безопасности.

Читайте фрагмент полностью в газете "Виру Проспект" или в "Нарвской Газете" за 8 августа 2018 года.

Продолжение следует

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