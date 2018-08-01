Как «звучит» культура

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Да-да, она может звучать. Надо лишь правильно настроить, подобрать нужные ноты. И отдельные звуки сольются в целые музыкальные потоки, которыми можно делиться с другими, а также внимать звукам иной культуры, что и сделали участники проекта «Sound-sofculture», побывав этим летом (с 11 по 19 июля) в Грузии.

Участники поездки очень довольны тем, что получили бесценный опыт межкультурного общения, организации подобных

проектов, обрели полезные контакты и расширили свой кругозор. Фото: Алексей Серов

Поездка была организована некоммерческим объединением из Нарвы Planet27, финансирование обеспечил Европейский фонд Erasmus+.

Это был молодежный обмен, его участниками со стороны Эстонии стали молодые ребята из Нарвы и Кохтла-Ярве, которые отправились в Грузию на встречу со сверстниками. Была сформирована инклюзивная группа, включающая молодых людей с особыми потребностями. Среди них были молодые люди с проблемами зрения (для которых иная культура «прозвучала» в буквальном смысле) и одна девушка, которая передвигается на коляске.

Руководитель проектов некоммерческой организации «Planet 27» Алексей Серов делится воспоминаниями и размышлениями об этой поездке. И эти размышления всколыхнули целый пласт наболевших вопросов, которые не оставляют его равнодушным и толкают вперед, на поиск их решений, порой сложный, требующий упорства и нестандартного взгляда на вещи.

Следует отметить, что это уже второй проект, осуществленный им в рамках простой гражданской инициативы. А первым был проект «Другой угол зрения», послуживший хорошим началом на этом пути и оцененный по достоинству – в мае этого года Эстонское Национальное Агентство Archimedes и Европейский фонд Erasmus+ признали проект лучшим в продвижении гражданском инициативы. Проект предлагал взглянуть по-другому на вопросы, связанные с отношением к людям с особыми потребностями, раздвинуть границы их возможностей, привлекая к широкому участию в общественной и даже политической жизни. Так, в апреле состоялась встреча в Рийгикогу - пять человек из инициативной группы проекта посетили собрание фракции центристской партии Эстонии. Это был диалог с властью. Обсуждались проблемы доступности мест общественного пользования, инклюзивного образования, говорили о средствах реабилитации и финансировании со стороны государства и местных самоуправлений некоммерческих организаций, занимающихся вопросами людей с ограниченными возможностями. Не все цели этой встречи в полной мере были достигнуты, но проблемы были озвучены, а проект дал уверенность и надежду в том, что можно двигать даже глыбы общественного сознания, имея определенные знания, активную позицию и веру в свои силы.

Надо было двигаться дальше и готовить поездку в Грузию. Большой заслугой организаторов проекта из Planet27 является то, что они не стремятся все решать за ребят, а стараются научить их организовывать весь процесс и самим искать, и принимать решения. Это уже был международный проект, предполагающий интересное межкультурное общение. В январе в Таллинн приезжал партнер из Грузии, с которым ребята обсудили шаги по продвижению проекта.

И вот он осуществился! Программа поездки была насыщенной. Жили в городе Рустави близ Тбилиси, в летнем скаутском лагере. Там же проводили тренинги, общались, обсуждали разные идеи, да и просто отдыхали. Интересным и полезным опытом было проведение опроса общественного мнения. Совместными усилиями ребята составили вопросы, распределились на четыре смешанные группы, находили респондентов. Целью опроса было выяснить, что знают жители Рустави о людях с особыми потребностями и их проблемах, а также о молодежных

проектах. Вернулись, составили отчет. Он оказался не очень позитивным и показывал, что молодое поколение чуть больше интересуется этими вопросами и понимает проблемы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни люди с ограниченными физическими возможностями, в то время как людей постарше гораздо меньше интересует эта тема и то, как такие люди живут и справляются со своими трудностями. Это была вполне самостоятельная творческая работа, весьма полезная для каждого участника проекта.

Также были поездки в Тбилиси, прогулки и экскурсии по историческим и культурным местам. Впечатляющим было посещение монастырей Мцхеты, разбросанных в живописной горной местности, поражающих своей особой атмосферой и дыханием седой старины. Неожиданным и очень приятным сюрпризом было то, что там продумано все для посещения этих исторических объектов людьми с ограниченными возможностями, в частности с проблемами со зрением. На территории монастырей расположены макеты для тактильного определения местонахождения, а также размещены доски с информацией, написанной шрифтом Брайля. Кроме того, у входа установлены пандусы и специальные лифты, словом создана адаптированная среда для инклюзивного туризма. Это особо понравилось двум незрячим участникам проекта из Нарвы - Светлане Галигузовой и Владимиру Сухорукову.

Понравилось всем участникам и применение передвижных раскладных пандусов, которые на практике очень мобильны и удобны. Со своей стороны, во время проекта грузинские партнеры говорили о том, что им показалось, что в Эстонии такие моменты продуманы лучше и используются шире. Партнеры подискутировали на эту тему во время тренингов. Словом, было чему поучиться друг у друга.

Финальным аккордом программы стало выступление на заключительном концерте, который подготовили ребята. Они сами решали, каким будет их выступление. Они представляли культуру Эстонии, демонстрировали народные танцы и песни, учили танцевать грузинских ребят.

Участники поездки очень довольны тем, что получили бесценный опыт межкультурного общения, организации подобных проектов, обрели полезные контакты и расширили свой кругозор.

«Мы нашли новых друзей, открыли для себя грузинскую культуру, - делится впечатлениями Владимир Сухоруков. – Я улучшил свой английский, дигитальные компетенции, получил опыт работы в команде».

«Мне понравилось, что в Грузии создана доступная среда для людей с особыми потребностями, в частности, для незрячих, - отмечает Света Галигузова. - Нам даже после окончания тренинга выдали молодежный паспорт, в котором использован шрифт Брайля!».

Алексей Серов тоже доволен проектом, однако понимает, что он – лишь капля в океане нерешенных проблем в этой сфере. Заниматься этими вопросами он начал пару лет назад, причем помогать он стремится не только молодым людям с ограниченными возможностями, но и всем детям, которые попадают в сложные жизненные ситуации, детям из неблагополучных семей. Толчком для этого стал случай в магазине, когда мальчики-подростки попросили у него денег на еду. Заподозрив, что дети на самом деле просят деньги на что-то другое, он просто купил им необходимые продукты.

После этого он понял, что почему-то не может оставаться равнодушным, и это очень его волнует. По горячим следам написал статью «Кому нужны нарвские дети?», привлек внимание общественности к этому вопросу. Стоит отдать должное активности и упорству Алексея, его

стойкой гражданской позиции, умению не сдаваться и искать нестандартные решения. После того, как он не нашел должного понимания и заинтересованности городских чиновников, он стал действовать сам. В молодежном центре «Vitatiim» он научился писать проекты, и дело пошло. Сейчас готовится третий проект, уже получен грант.

«Это тоже международный проект, в нем будут участвовать четыре страны: Литва, Украина, Россия и Эстония, - рассказывает Алексей. - Одна из тем: как молодежи после окончания школы или института найти работу, а особенно молодым людям с ограниченными возможностями, ведь несмотря на то, что в государстве что-то делается по решению этой проблемы, приняты соответствующие законы, по-прежнему работы не найти. Одна из задач проекта – попробовать сломать стереотипы общества в этом вопросе. И ребята сами придумают, в какой форме они будут обществу говорить об этом. А другая тема – развитие бизнес-навыков у этой молодежи. У партнеров из Литвы есть новая методология («SELFY») – инструмент, который они разработали совместно с коллегами Европы.

Отрадно, что семья полностью поддерживает все начинания Алексея и по возможности вовлечена в его многочисленные дела, ведь помимо этих проектов, он занимается еще разного рода благотворительностью, созданием фото- и видеоматериалов, заполнением сайта Planet27.eu, саморазвитием и неформальным обучением. Он организовывает игры в пейнтбол для детей с особыми потребностями. А помимо всего этого надо думать и о семье, ведь Алексей и его супруга Светлана воспитывают четверых детей! Надо полагать, что их дети уже с ранних лет впитывают эту атмосферу созидания добра и альтруизма. Алексей надеется, что эти семена «разумного, доброго, вечного» дадут свои всходы и благодатные плоды достойного воспитания. Наверное, это тоже огромное дело, вносящее вклад в изменение к лучшему нашего общества, ведь воспитание начинается именно в семье.

Но что же нужно сделать, чтобы заметно изменить ситуацию с отношением в обществе к подобным вопросам и конструктивно их решать?

«Чтобы что-то изменилась, надо работать и работать, писать такие проекты, в которые вкладываешь свою душу, - делится Алексей. - Я оптимист, но замечаю, что на данный момент очень мало активных людей. В том числе и среди людей с особыми потребностями, от которых зависит, будет ли общество знать об окружающих их проблемах. Часто они замыкаются и привыкают к тому, что за них все делают другие, но потом оказывается, что они не готовы ко взрослой жизни. Надо работать. И менять общественное сознание, ломать стереотипы».

Среди насущных проблем Алексей отметил, что хорошо бы иметь место, которое стало бы популярным среди молодежи и взрослых, включая людей с ограниченными возможностями, где люди могли бы собираться вместе, общаться, получать новые знания, обсуждать новости и организовывать новые проекты. К сожалению, предложенная городом цена за аренду приглянувшегося помещения – бывшего детского сада - оказалась неподъемной.

Словом, работы – непочатый край! Главное – попытаться излечить общество от равнодушия. Чтобы мы все не оказались глухими и незрячими по отношению к людям, живущим рядом и нуждающимся в помощи, чтобы не оставались безучастными к их судьбам – ни обычный человек, ни чиновник. Чтоб каждый в своем сердце нашел эти «звуки культуры».

Елена Чепурнова