“Школа без травли” организует в Нарве семинар для родителей

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Всех интересующихся, а особенно родителей и других взрослых, которые готовы поддержать детей, приглашаем 6 августа в 17.00 в Нарвский центр повторного использования (Tallinna mnt 51/53), где состоится семинар целевого учреждения “Школа без травли”, посвященный общению с ребёнком, который сталкивается в травлей.

Фото с сайта SA Kiusamivaba Kool

Руководитель обучения ЦУ «Школа без травли» (SA Kiusamivaba Kool) и сертифицированный в Университете Турку лектор программы KiVa Кати Тообаль рассмотрят вместе с участниками семинара следующие темы: что такое травля, почему это происходит и как поддержать ребёнка, который попал в ситуацию травли в роли жертвы, обидчика или наблюдающего. Мероприятие бесплатно для участников, но при желании можно поддержать на месте деятельность ЦУ посильным пожертвованием или приобрести благотворительные изделия целевого учреждения, например мини-учебник для предупреждения и уменьшения травли, предназначенный для родителей.

Кристина Трейал, руководитель обучения и член правления ЦУ “Школа без травли”:

- В связи с тем, что мы часто получаем звонки и письма от родителей или от сестёр-братьев, которые беспокоятся за члена семьи, столкнувшегося с травлей, видим большую необходимость предложить близким поддержку и дополнительные умения в общении с ребёнком, который участвовал в ситуации травли. Если детей KiVa-школ учат, что когда они видят травлю, необходимо самим вмешаться и сразу реагировать, нужно научить и взрослых распознавать случаи травли, а также тому, как и почему нужно вмешиваться в ситуации и как при этом вести себя, если они замечают насилие на автобусных остановках, на улице или на тренировке.

Подобные семинары состоятся в августе ещё в трёх центрах повторного использования: в Выру, в Пайде и в Пярну.

Семинары являются частью программы месяца культуры поведения, который празднуется по инициативе ЦУ “Школа без травли” в рамках года Европейского культурного наследия. По этому случаю целевое учреждение старается с помощью различных мероприятий обратить внимание на окружающую нас культуру общения, в том числе на общение без травли и насилия.

ЦУ «Школа без травли»