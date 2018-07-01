Нарвская спортивная неделя

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Иллюстративное фото.

Мотоспорт

На соревнованиях «Top-200» в классе МХ1 нарвитянин Алексей Виноградов из спортивной школы «Энергия» занял 5-е место среди 14 стартовавших гонщиков. Соревновались и женщины, что в наше время стоит воспринимать как должное, и здесь победила Любовь Леонтьева, единственная представительница от нашего города.

Академическая гребля

Чемпионат мира среди юниоров, состоявшийся 25–29 июля в польском городе Познани, оказался тяжелым испытанием для нарвских спортсменов, включенных в сборную Эстонии, но оставшихся, к сожалению, без медалей. В легком весе у мужчин Михаил Куштейн в одиночке добрался только до финала «С» (третьего по значимости), где занял 6-е место, а в совокупности оказался 18-м из 26 участников. В двойке сложившийся, казалось бы, дуэт Ульяны Бородачевой и Каролин Мяэсаар в последнем финале «D» уступил паре из США.