Начались съемки первого эстонского сериала на русском языке LASNAГOPCK

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31 июля стал первым съемочным днем первого эстонского сериала на русском языке "LasnaIbрск”. телевизионная премьера комедийного сериала для всей семьи должна состояться 4 ноября на канале национального телерадиовещания ERR ETV+.

Итак, съемки сериала, день первый.

В основе сюжета - обычная семья, три поколения которой живут в самом большом районе Таллинна - Ласнамяэ. Также у них есть друзья на Северо-Востоке, в Нарва-Йыэсуу.

Алексей Григорьевич Захаров приехал в Таллинн по распределению в 70-е из Череповца для работы на заводе «Двигатель». Женился, получил квартиру, появились дети, а потом и внуки. После распада СССР Алексею Григорьевичу возвращаться было некуда. Вся сознательная жизнь его прошла в Эстонии. Здесь дом, семья, родственники. Младший сын Валера работает на стройке в Финляндии. Дочь вышла замуж за эстонца Михкеля, у них двое детей: студентка Аня и подросток Тоомас. Главные герои попадают в различные, порой комические ситуации, работают, учатся, отдыхают в Усть-Нарве, беспокоятся о здоровье близких, влюбляются, отмечают дни рождения, занимаются спортом, мечтают о своем собственном частном доме в соседнем районе Таллинна. Удастся ли им закончить стройку века и осуществить свою мечту? Узнаем в первом сезоне LasnaГорска, который состоит из десяти серий по 24 минуты.

“Мы, русскоязычные жители Эстонии, часто оказывались героями чужих историй. Кажется, только ленивый не объяснял нам, как жить правильно. Пришло время писать историю самим", - объясняет причины создания сериала генеральный продюсер сериала Яна Павленкова.

“LasnaГорск - это историческое событие. Впервые в Эстонии создается сериал на русском языке”, - говорит исполнитель главной роли Алексея Григорьевича Захарова Владимир Барсегян. -Для меня это большой вызов - передать точно характер человека из Ласнамяэ”.

По словам исполнительного продюсера Дарьи Саар, у Эстонии есть огромный потенциал стать площадкой производства сериалов на экспорт для телевизионных рынков России и Европы, “LasnaГорск” - прекрасная возможность запустить этот процесс.

Режиссер Ирина Васильева, оператор-постановщик Тимофей Аврамчук. В главных ролях: Владимир Барсе-гян (Алексей Григорьевич Захаров), Мария Поликарпова (Дарья Тамм), Тоомас Тросс (Михкель Тамм), Анастасия Ко л еда (Аня Тамм), Артем Фирсов (Тоомас Тамм). В эпизодах: Сергей Рымар (Артур), Эвелина Сакуро (Галя), Калью Орро (Равиль), Марат Аляутдинов (Валера), Марина Лыжина (Лера), Никита Соцков (Герман).

“LasnaГорск” является народным сериалом, создание которого поддерживают Совет Министров Северных стран, Maxima Eesti, Vendi Koogimoobel, Paikeskohv, Noo-rus Spa, Hooandja, Sirowa, Max Factor, Lasnamae Kino.

Внести свой вклад в создание сериала можно до 2 сентября на портале Hooandja: https://www.hooandja.ee/ru/projekt/lasnagorsk.

По информации kinokubrik.ee