Музыкантов под «браво» долго не отпускали со сцены

Дата публикации: Вчера, 16:46 Просмотрено: 117

Московская группа «Браво» завершила фестиваль Baltic Sun 21 июля в Нарвском замке и оставила настолько значимое впечатление, что есть повод пристальнее вглядеться в основные этапы ее 35-летнего творческого шествия.

Конец 1980-х и начало 1990-х – время непростое: на головы людей обрушились потоки совершенно новой информации, сметающие прежние советские нормы и представления. Деятельность, еще недавно считавшаяся нелегальной, стала не только законной, но и желанной – как грибы стали появляться мелкие частные лавочки и магазины, каждый старался хоть что-то продать. Чтобы выжить, надо было уметь делать что-либо руками и головой. Приходилось рассчитывать только на себя и на свой талант.

Как это было

В те годы рождались музыкальные коллективы, формировались новые течения в музыке. Тогда и появилась группа «Браво». Официально год ее рождения 1983, но популярность пришла несколько позже. Широкую известность группе принесла Жанна Агузарова, чей голос, раз услышав, уже ни с чем не перепутаешь – высокий, пронзительный, напоминающий крик птицы.

Испокон веков так сложилось, что для какого-либо продвижения и первых шагов к успеху следовало заручиться рекомендацией со стороны уважаемого человека. Ведь многие люди живут по принципу «не верь глазам своим» и не спешат распахивать двери навстречу новичкам. Кто знает, как сложилась бы творческая судьба группы «Браво» (то есть, сложилась бы, но иначе), не пригласи их Алла Пугачева для участия в «Музыкальном ринге», транслировавшемся на всю страну в 1986 году. Надо отдать должное Алле Борисовне, – представляя группу, она не пожалела теплых слов обо всех и об Агузаровой в частности. Сам «Музыкальный ринг» подразумевал не только выступление группы, но и ответы на вопросы из зрительного зала. Что характерно, несколько раз прозвучал один и тот же вопрос, пусть и сформулированный по-разному: почему для представления всей стране из множества выбраны именно эти люди? В ответе обозначилось даже нечто пророческое: «У этого коллектива лицо озорное, ироничное и, надеюсь, что вечно-молодое».

Исполненные Агузаровой на «Ринге» композиции «Кошки», «Желтые ботинки», «Синеглазый мальчик», «Белый день» («Верю я»), «Ленинградский рок-н-ролл» сразу и безусловно понравились. К тому же, у композиций лидера группы Евгения Хавтана, – к слову, это касается практически всех его работ, – есть такое свойство, что услышав однажды, начинаешь стараться их напеть, а когда не получается, слушаешь еще и еще, что-то уточняешь для себя - и так, пока не запомнишь. Группа «Браво» стала узнаваемой и любимой многими.

Обретение статуса

В 1987 году Сергей Соловьев ставит фильм «Асса», немедленно превратившийся в культовое кино. И, конечно, песня «Чудесная страна», написанная Евгением Хавтаном, в исполнении Агузаровой снискала группе всенародную любовь и даже, можно сказать, славу. Но вот на пике популярности, когда, казалось, сказка стала былью, молочные реки и кисельные берега уже реальность, и на горизонте вполне заметны очертания алмазных гор, случается странность – Агузарова вдруг уходит из группы. Душа покидает тело. Что обычно случается после этого с коллективом, все мы знаем. Представьте себе группу «Queen» без Фредди Меркьюри или «Beatles» без Джона Леннона.

Но в случае с «Браво», во-первых, сценарий все же не был так печален, а во-вторых, случился парадокс – группа не просто пережила потерю солистки, но и обернула удар себе на пользу. После недолгого периода замешательства и ультракороткого сотрудничества сначала с вокалистом Евгением Осиным, который исчезает, исполнив два хита «Мне грустно и легко» и «Добрый вечер, Москва», а потом с Ириной Епифановой, которая, спев «Джамайку» и «Красный свет», тоже покидает коллектив, Евгений Хавтан приглашает почти идеального солиста Валерия Сюткина. Удивительное сценическое обаяние, музыкальность, мягкий юмор, хит за хитом. Публика начинает привыкать к новому вокалисту. Билеты нарасхват, зритель аплодирует стоя.

Но неожиданно безмятежный творческий процесс обрывается. Сюткин уходит из группы, кстати, по тем же причинам что и Агузарова: стремление начать самостоятельную карьеру перевешивает прелести командной работы. И вот уже в который раз коллектив осиротел. Но Евгений Хавтан не сдается. Он объявляет конкурс на место солиста, проводятся слушания, и в середине девяностых в «Браво» приходит доселе малоизвестный Роберт Ленц. Поклонники группы «Браво» нового солиста встречают настороженно, не спешат с оценками: ведь Роберт Ленц сильно отличался от предыдущих вокалистов, которые буквально фонтанировали певческим и иным талантом, порой затмевая в своих энергичных выступлениях все и вся, включая дивную музыку Евгения Хавтана.

Что касается Роберта, то уже из первого спетого им хита «Ветер знает» становится ясно, что он, желая того или нет, работает в романтическом ключе. Его голос нежен и мужественен одновременно. Ленц не рубит с плеча, не стремится быть неотразимым, не рвется поразить или покорить, и именно этим и поражает, и покоряет. Его порой отстраненная манера исполнения («Тот, кто верит») напоминает работы художников-импрессионистов тем, что позволяет зрителю воспринимать музыкальное произведение на уровне подсознания и дополнять его собственными представлениями и ассоциациями.

Именно тогда, во второй половине 1990-х, выходит альбом «На перекрестках весны», где звучат немыслимо изящные композиции, написанные Хавтаном и исполненные Ленцом – «Этот город», «Останься еще на час», «Это за окном рассвет», «Там где сбываются сны», «Ветер знает» и другие. Стоит ли говорить, что поклонники группы ликовали.

Вперед в будущее

С тех славных пор прошли годы, однако основной состав «Браво» сохранился. Начав свое восхождение с задорных стильных композиций (Агузарова – «Старый отель», Сюткин – «Конечно, Вася»), группа все более устремлялась ввысь, отрываясь от прежней системы реалистичных образов, таких понятных и близких слушателю. На смену любимым кошкам, «оранжевому галстуку» и «желтым ботинкам» приходит более абстрактная и романтичная тематика – рассветы, полеты, край земли, горизонт. Музыка Хавтана очищается от каких бы то ни было посторонних примесей, становится цельной и зрелой.

В звучании его более поздних произведений возникает нечто, роднящее его композиции с научной фантастикой, с мечтой о космосе. Здесь уместно вспомнить альбом «Мода» (композиции «Джаз на орбите», «Полет через Ла-Манш», «Нет предела»). В альбоме «Навсегда» стремление осмыслить Вселенную в ее бесконечности звучит еще отчетливее. Песни «Теплый ветер» («На лунный свет»), «Лунный флот» – это устремленность к другим мирам, иным измерениям, куда подспудно стремится попасть человек из насиженного теплого уголка.

Что касается Нарвского фестиваля, то те, кто пришли на выступление группы «Браво», с самого начала и до конца пребывали в полном блаженстве и категорически не отпускали музыкантов со сцены. Надо полагать, что вернувшись домой, зрители продолжили слушать группу уже в записи и, может статься, слушают до сих пор, лишь ненадолго отвлекаясь на прочую деятельность, в том числе и на прочтение данной публикации.

Сергей ТРОХАЧЕВ