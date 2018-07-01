Криминальная Эстония. Беспредел

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Мы продолжаем печатать на страницах нашей газеты отрывки из нашумевшей книги Светланы Логиновой «Криминальная Эстония»

(Начало в № 27, 4 июля 2018 г.).

Что означает это слово, знает каждый, тем не менее, значения его на языке уголовного мира и в обывательском понимании – разные. В уголовном, как правило, означает, что одна группировка нарушает «мирное соглашение», касающееся обычно раздела сфер влияния и вторгается на чужую территорию. В обывательском смысле беспредел – когда начинается открытая война между группировками, и на улицах городов свистят пули и льётся кровь. Не доказано, но полиция уверена, что беспредел начался в середине лета 1993 года...

…24 июля 1993 года в Кивиыли нашли труп с проломленным черепом. Следствие установило, что убитым оказался Вахур Тынис, 1938 г.р. Два дня спустя, 26 июля, на улице Раудтеэ в Кивиыли был обнаружен еще один труп неизвестного мужчины в возрасте 50-60 лет со следами насильственной смерти. Труп принадлежал, по данным следствия, Алусалу Калью.

Чуть позже, в 20-х числах августа, близ магазина «Марс» (на площади, около бывшего кинотеатра «Победа») из автоматов был расстрелян автомобиль «Ауди», принадлежавший жителю Таллина Прудникову Вячеславу. В салоне «Ауди» находились три бойца из группировки, руководимой Юрием Фюковым, известным под кличкой «Фюк». Фюков – циничный и нагловатый парень. На счету его группировки висит, предположительно, несколько убийств. Фюк не церемонился с врагами. Стаса Аморокова, например, за попытку рэкета магазина, находившегося под «крышей» фюковской группировки, вытащили из бара, отвезли в лес и зарезали. Фюка за его коварный нрав и кровожадность опасались как «коллеги» из других ОПГ, так и судьи. Одно из уголовных дел на Юрия Фюкова с 1995 года вел судья (теперь уже бывший) Михаил Фирсов. По мнению полицейских, расследовавших это уголовное дело, страх судьи перед Фюком был столь велик, что Фирсов три раза отправлял дело на доследование, и оно – вот уж, действительно, ирония судьбы! – вновь возвращалось к Фирсову.

Расправа над фюковскими братками была произведена как акт возмездия, урок на будущее для тех, кто рискнет хозяйничать на территории, контролируемой очень серьезным идавируским лидером преступного мира Валерием Ланковским – «Сигачем». Из лидеров первых криминальных группировок региона Сигач, которому в 1993 году исполнилось 38 лет, заслуживает, пожалуй, особого внимания. Уже в детстве Ланковский был ярко выраженным лидером и заводилой, порой отстаивая свои интересы с помощью кулаков. Учился он неважно, но с учителями ладил благодаря своему компанейскому характеру. В юные годы Ланковский носил другую кличку – Француз, потому что являлся обладателем великолепной курчавой шевелюры. Первый срок он получил, будучи совсем молодым, за избиение питерских моряков. В зоне его пытались опустить, перевести в разряд машек (машка — одна из самых отверженных и униженных категорий заключенных, выполняющих роль женщины в половом отношении). Отстаивая свою честь, Ланковский убил одного человека и получил, по словам знакомых, вышку (высшую меру наказания, то есть расстрел), которую потом заменили червонцем (10 лет заключения). Говорят, когда ему зачитали смертный приговор, Ланковский испытал такой нервный шок, что за одну ночь лишился своих роскошных волос и зубов. Он вышел на волю, отсидев 12 лет, беззубый и полулысый.

Еще в зоне он переписывался с подругой детства Галиной К. По выходе Ланковского из зоны они пытались создать семью, но продержалась она лишь около двух лет. Галина не выдержала периодических пьянок Сигача, и они разбежались, оставаясь, тем не менее, друзьями до самой его смерти. Женщина вспоминает, как Ланковский, желая встать на путь истинный, устроился на работу в один строительный коооператив, но надолго его не хватило. Очень скоро, по ее словам, он сменил рабочую форму на костюм, и за ним по утрам стала заезжать машина. Валерий Ланковский нашел общий язык с владельцем этого строительного кооператива, которому, вероятно, нужны были криминальные связи Сигача. Галина говорит, что Ланковский быстро просек ситуацию становления кооперативного движения в целом, понял, что с этого всего, не прикладывая особого труда, можно стричь бабки. Сколотил себе банду из ребят, прошедших тюремную школу, и стал крышевать (оказывать покровительство).

В городе, а не только в уголовном мире, Сигач пользовался большим авторитетом. Богатый жизненный опыт и определенный опыт общения с людьми из различных социальных слоев, начиная от властных структур и заканчивая отпетыми урками, а также умение вести себя в различных ситуациях, оказали существенное влияние на укрепление позиций Сигача в Ида-Вирумаа. Он подмял под себя бизнесменов, занимавшихся поставками в Кохтла-Ярве и в Йыхви продуктов питания, бытовой техники и «курировал» сеть магазинов. Сигач был не из отмороженных, хватающихся чуть что за ствол. Прекрасно зная свои задолбы по пьяной лавочке – во хмелю он становился неуправляемым, – Сигач в последние пару лет до своей смерти спиртного в рот не брал. Держал, так сказать, «лицо».

Его поведение было оправдано еще и тем, что для ведения крупных дел и дальнейшего проникновения в различные сферы деятельности Ида-Вирумаа с целью «выдавливания» денег, нужна была в буквальном смысле слова трезвая голова и репутация серьезного человека. Сигач не отличался большим багажом академических знаний, но обладал железной хваткой и отменной интуицией, благодаря которым он знал, кому и как перекрыть дыхание, причем делал это всегда без большой крови.

Незадолго до этой кровавой бойни у «Марса», в самом магазине произошел инцидент, послуживший поводом для расправы с фюковской группировкой. Кстати, именно этот инцидент и поведение лично Юрия Фюкова ярко свидетельствуют о его полной уверенности в безнаказанности. И оснований для такой уверенности, вернее – наглости, граничащей с цинизмом, было достаточно.

…Скандал возник потому, что пьяный Фюк, прохлаждавшийся на крыльце магазина с приятелями, натравил свою овчарку на входящего в магазин полицейского Сергея Русских. История у «Марса», контролируемого Ланковским, закончилась тем, что один из членов фюковской группировки получил пулю в живот, выпущенную полицейским из табельного оружия. Бушуя от злобы и ненависти, Фюк решил отыграться на магазине. Спустя какое-то время Фюков с приятелями – Андреем Федорченко и Виктором Лебедевым (известными в преступном мире под кличками Дора и Гусь) – ворвались в торговый зал и стали «поливать» из автоматов прилавки. А это уже, по понятиям преступного мира, беспредел, за который надо отвечать. Такие номера даром не проходят. Волчьи законы криминального мира не могут допустить мягкотелости и попустительства таким вещам, иначе будут рассмотрены как слабость. Лидер, по которому держат равнение рядовые члены группировки, должен быть несгибаем. Сигач просто обязан был рассчитаться с Фюком. В конце концов, каждый сверчок должен знать свой шесток.

Читайте фрагмент полностью в газете "Виру Проспект" или в "Нарвской Газете" за 1 августа 2018 года.

Продолжение следует

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