+Галерея. У Воскресенского собора в Нарве установлена скульптура Богоматери

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В небольшом сквере, который с недавнего времени разбит у Нарвского Воскресенского кафедрального собора, появилась мраморная скульптура, изображающая Пресвятую Богородицу, покровительницу земли эстонской.

У кого же еще просить защиту от бед и болезней, как не у Пресвятой Богородицы. Светлана Зайцева

Открытие и освящение скульптурного образа Богоматери прошло в воскресенье, 29 июля. В этот день в городе продолжались торжества по случаю 460-летия обретения в Нарве икон Божией Матери Одигитрии (Путеводительницы) и Николая Чудотворца и 1030-летия крещения Руси святым князем Владимиром. Этот день был также отмечен большим крестным ходом.

Епископ Нарвский и Причудский Лазарь в своем слове, обращенном к собравшимся в этот день у собора, напомнил, что жители Эстонии издревле называли свою страну Маарьямаа — земля Девы Марии. Поэтому есть понятная закономерность в том, что в честь Пресвятой Богородицы было решено воздвигнуть памятник, и сообщил, что открытие его приурочено к 100-летию Эстонской Республики. Владыка также публично поблагодарил нарвские власти — горуправу и городское собрание — за оказанную финансовую поддержку, благодаря которой стало возможным осуществить идею епархии.

Скульптура изготовлена из белого мрамора. Заказ выполнен в Китае. На постаменте изображена карта Эстонии, еще на одной из его граней - молитва «Пресвятая Богородице, спаси нас!» на эстонском и русском языках.

Как было отмечено выступающими, открытие памятника Божией Матери имеет важное значение для нарвского региона и для Эстонии в целом: ведь подобного памятника нет ни в одном из городов Эстонии, а может быть, даже и других Балтийских стран.

В торжественной церемонии у Воскресенского кафедрального собора приняли также участие мэр города Тармо Таммисте, старейшина Йыхви Мартин Репинский, епископ Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви Тийт Салумяэ, духовенство Нарвы, прихожане, рядовые горожане.

Светлана Зайцева