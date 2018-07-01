Выставка «Посвящение (директору школы №8 Оскару Оскаровичу Ида)»

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4 августа, в субботу, в 15.00, в Художественной галерее Нарвского музея состоится открытие выставки художника из Сант-Петербурга Николая Лебедева. Свою выставку художник посвящает директору школы №8 Оскару Оскаровичу Ида.

Николай Лебедев живёт и работает в Санкт-Петербурге. Учился архитектуре в Ленинградском инженерно-строительном институте, является членом Творческого Союза Художников России (ТСХ). Занимается графикой, живописью, керамикой.

Принимал участие в выставках ТСХ:

- «Работы года» 2015, 2016, 2017г

- «Экологическая ниша» 2017г

в выставках творческой группы «10»:

- «Кумиры» (в музее А.Ахматовой в Фонтанном доме) 2016г

- «VIA EST VITA» (в ЛОСХе СПб,ул.Б.Морская,д.38) 2018г

На выставке представлены живописные и графические работы последних лет и керамика 1990-х годов. На живописных полотнах Николая Лебедева - ассоциативные и абстрактные композиции, напоминающие цветовые плоскости М. Ротко и линеарные кубистические абстракции П. Пикассо. На суд зрителей автор представляет коллекцию авторских керамических тарелок с предметными и беспредметными композициями.

«Хочется, чтобы Зритель не отмахнулся от работы своего воображения при знакомстве с моими работами, - обращается автор - ведь когда я творю, я изобретаю образы, получая удовольствие от игры нейронов. Верю, что Вам будут интересны мои композиции, и Вы найдете в моей графике особую линию, а в живописи - особый мазок».

Выставка открыта до 2 сентября. Нарвитян приглашают на открытие выставки. Вход бесплатный, фуршет.

Елена Ховарт, куратор выставки