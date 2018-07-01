+Галерея. Пляжный фестиваль: народ поет их песни

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Пятый по счету музыкальный фестиваль East Beach Fest собрал в минувшую субботу на пляже в Нарва-Йыэсуу почти 4,5 тысячи зрителей. Еще полторы тысячи человек внимали звукам поп-музыки, стоя за оградой. И это не считая жителей окрестных домов.

Буквально в течение полутора часов сюда придут более 4 тысяч зрителей. Светлана Зайцева

Крупнейший в Ида-Вирумаа

Различными музыкальными фестивалями эстоноземельцев не удивишь, особенно летом. Наверное, не найти на карте нашей маленькой страны города или уезда, где бы в последние годы ни проходило то или иное музыкальное событие, причем с размахом, с внушительной программой и с участием знаменитостей. Неделю назад в Нарве закончился впервые прошедший здесь четырехдневный фестиваль музыки Baltic Sun, грядет (с 1 по 9 сентября) III Международный фестиваль современной классической музыки «Дни оперы в Нарве ContempArt”; в конце сентября (с 21 по 23 сентября) Нарва станет площадкой для проведения фестиваля музыки и городской культуры Station Narva. Кстати, билеты на эти два фестиваля уже в продаже.

East Beach Fest за пять лет его проведения в Нарва-Йыэсуу превратился в самый большой фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа. В прошлом году на него собралось почти 4 тысячи человек, в этом году их прибавилось. Признаюсь, первое, что меня поразило: откуда столько молодежи?! От старшеклассников и лет до 30-35, преимущественно русскоязычной, много детей. (Кстати сказать, для тех, кому не больше 10 лет, вход на фестиваль был бесплатный. Как и людям с ограниченными возможностями.).

Конечно, своим вниманием не обделили фестиваль и люди более старшего возраста, но они были в явном меньшинстве, отмечу, что эстонская речь здесь тоже звучала.

Понятно, что прежде всего было много местных, то есть жителей Нарвы и Нарва-Йыэсуу, и отдыхающих города-курорта. Однако, по словам организаторов, народ активно едет со всего уезда, плюс из приграничных с Северо-Востоком Эстонии российских городов - Ивангорода, Кингисеппа, Сланцев. Немало питерцев.

- Мы совершенно четко и ясно обозначаем формат нашего фестиваля: East Beach Fest - это фестиваль танцевальной музыки с русскими поп-звездами, - говорит мне соорганизатор фестиваля Денис Кораблев. - Пять лет назад, задумывая фестиваль, мы исходили прежде всего из специфики Ида-Вирумаа: русскоязычный приграничный регион. Поэтому на East Beach Fest выступают российские знаменитые исполнители, и свою программу представляют популярные диск- жокеи из Санкт-Петербурга, звучит та же музыка, что и в самых популярных клубах российской северной столицы. А кто у нас преимущественно ходит на дискотеки? Молодежь от 14 до 25 лет. Это и есть наша главная целевая группа. И сегодня их кумир однозначно Ольга Бузова, поэтому она хедлайнер нынешнего фестиваля. Однако мы понимаем, что на East Beach Fest заглянут и те, кто ходил на дискотеки лет 10 назад, и строим свою программу также с учетом их предпочтений.

Ирина Забияка (Chi-Lli): ну, а теперь поем все вместе! Светлана Зайцева

Ольга Бузова и все-все-все

Субботним жарким вечером 28 июля перед многотысячной публикой на пляже в Нарва-Йыэсуу выступили группа Chi-Lli с обладательницей голоса уникального тембра Ириной Забияка, набирающие обороты дуэт Para Tain и Tandem Bit +(между прочим, Эстония), стремительно вор- вавшаяся в чарты радиостанций почти по всему миру cо своим суперхитом Maruv (вообще-то из Украины) и ее эксцентричный балет с откровенно лесбийскими провокациями, любимец девочек и девушек эмоциональный и незамысловатый Зомб. Между их выступлениями звучали программы танцевальной музыки от ди-джеев Den Karabljoff (резидент East Beach Fest), John Candy (Санкт-Петербург, SB Club), Dmitri Varest (Нарва, Geneva Club), Dj Toks. Главной звездой мероприятия выступила российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова. Рекламные щиты с ее портретом красовались на въезде в курортный город, а также в Нарве и других местах на протяжении последних двух месяцев.

Ее выступления народ ждал с особым нетерпением. Несколько раз фанаты дружно скандировали: «Ольга, Ольга!». По плану и согласно объявлению на страничках East Beach Fest в соцсетях Бузова должна была появиться на сцене ровно в полночь. Но в субботу все временные рамки несколько сместились - из-за тушения пожара в лесу под Нарва-Йыэсуу и как следствие - перекрытых на определенное время автодорог. И даже двери фестиваля открылись не в положенные 17.00, а в шесть часов вечера. И далее ведущий не один раз честно предупреждал о небольших опозданиях в программе. В итоге «звезда» взошла на подиум в 00.30, отработала со своим кордебалетом положенные 45 минут, бросила в толпу партию именных футболок и с кучей охранников умчалась на своем черном мерседесе. Поклонники остались с цветами и без автографов.

Намеренно не делюсь собственными впечатлениями и оценками всего услышанного и увиденного, скажу лишь одно: да, эти исполнители - кумиры нынешнего поколения 14-30-летних. И утверждать это мне дает простой и о многом говорящий факт: народ поет их песни! Не подпевает, а именно поет - хором, зная полностью все тексты наизусть, с воодушевлением и упоением. Вот так.

«18 евро не деньги»

Так ответили мне в компании 16-летних подростков, у которых я поинтересовалась, не дорого ли для них купить за 25 евро билет на East Beach Fest (напомню, на один день нарвского Baltic Sun билет стоил 30 евро, и, по многочисленным отзывам, это оказалось слишком дорого для нарвитян) . «Если покупать в интернете, то билет стоит 18 евро, - поправили они меня и дружно заверили: За Ольгу Бузову готовы отдать и больше!» К тому же на East Beach Fest, по их словам, много и других исполнителей, которых они хорошо знают, например, Зомб. Бузова - их кумир, слушают ее песни в интернете, а вот «Чи-ли» впервые услышали здесь. «Понравилось!» - признаются школьники.

Присаживаюсь за столик (на пляже были разбиты палатки, установлены столы и скамейки, работали летние кафе) к нарвитянкам Инне и Ольге, которые давно вышли из школьного возраста. Неделю назад они побывали на фестивале Baltic Sun.

- А на East Beach Fest мы были в позапрошлом году. В этом пришли не на Бузову, которая, на наш взгляд, в общем-то и не певица, а хорошо раскрученный кем-то проект, просто чтобы отдохнуть. Море, солнце, живая музыка - лето надо наполнять яркими впечатлениями; музыкальные фестивали, концерты - одна из возможностей это сделать, - считают дамы. - И Усть-Нарва просто создана для их проведения!

Нужен ли East Beach Fest Усть-Нарве? Вот как раз по этом поводу - быть ли в Нарва-Йыэсуу масштабным музыкальным фестивалям и конкретно East Beach Fest - шла оживленная дискуссия на дне обсуждений Bazar, который проходил в курортном городе в мае этого года. Далеко не все устьнаровцы довольны тем, что их тихий спокойный городок в разгар лета до поздней ночи (в этом году, например, музыкальная программа East Beach Fest закончилась в 2.15) сотрясают громкие звуки музыки, по улицам бродят шумные толпы народа, а припаркованные машины «лезут на газоны». СМИ активно растиражировали информацию о том, что в 2016 году один из жителей Нарва-Йыэсуу через суд потребовал запретить проведение фестиваля East Beach Fest, поскольку мероприятие слишком шумное. Однако суд его жалобу отклонил. Как прозвучало на дне обсуждений, городские власти Нарва-Йыэсуу East Beach Fest приветствуют - потому и дают в течение пяти лет разрешение на его проведение. И хотя год назад отказались продлить время работы фестиваля до трех часов ночи, посчитав, что это повлечет за собой недовольство со стороны местных жителей и может увеличить число нарушений общественного порядка, в этом году в день проведения фестиваля мэрия Нарва-Йыэсуу приняла решение отказаться от платной парковки на территории города-курорта. «Хотелось бы, чтобы гости города Нарва-Йыэсуу в эти дни чувствовали себя в городе более комфортно. Поэтому мы решили освободить их от обязанности оплачивать парковку. Это решение снизит нагрузку и наших чиновников», - сказал службе новостей «Радио 4» вице-мэр Нарва-Йыэсуу Матти Мяннисалу. Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал вчера в интервью нашей газете, что никаких «недовольных» обращений в мэрию от жителей по поводу East Beach Fest 2018 не было; никаких инцидентов не зафиксировано; пляж и территория вокруг убраны в срок. А если чуть дальше? - На дне обсуждений в мае поднимали вопрос о том, почему бы не проводить East Beach Fest в другом районе пляжа - не в центре города, а, например, за «Ноорусом»? - задали мы вопрос мэру. Максим Ильин: - Как альтернативу мы рассматривали пляж у спа-отеля «Мересуу». Но кардинально это ничего не меняет. Вынести фестиваль на пляж за «Ноорусом» проблематично: во-первых, там нет кабеля, который необходим для подключения мощной аппаратуры, во-вторых, посетителей фестиваля все же привлекает и то, что его площадка находится в шаговой доступности от центра города. Этот же вопрос ваш корреспондент задала и организаторам East Beach Fest. «Пять лет назад городская управа сама определила нам место для проведения фестиваля. Для нас же это не принципиально - быть на пляже в центре города или дальше от центра. Если город намерен привлекать как можно больше туристов, он должен стремиться развивать свою инфраструктуру, в том числе и территорию пляжа. А мы придем туда, где будут условия», - говорит Денис Кораблев.

Наша справка:

Организатор музыкального фестиваля East Beach Fest - эстонская фирма BGM Manage-ment.

В этом году она впервые провела музыкальный фестиваль «Дискотека Ретро Фест» на побережье Чудского озера. Он состоялся 7 июля и собрал значительное количество участников. По словам организаторов, к жителям городов Ида-Вирумаа присоединились тартусцы, а также жители из приграничных латвийских населенных пунктов.

Светлана Зайцева