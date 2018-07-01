«Никто, кроме нас»! День десантника в Ида-Вирумаа отметили турниром памяти героя.

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В минувшее воскресенье на футбольное поле городского стадиона Йыхви вышли ветераны спорта, на которых были футболки с изображением офицера-десантника. В канун предстоящего Дня ВДВ, который отмечается 2 августа, здесь прошел турнир ветеранов футбола, посвященный памяти уроженца Силламяэ Михаила Румянцева, павшего смертью храбрых в Афганистане 14 февраля 1983 года, и спасшего ценой своей жизни боевых товарищей. В этом году исполнилось 35 лет со дня гибели Михаила Румянцева. Его именем названа одна из улиц Силламяэ. Захоронен герой в Синимяэ, на территории братской могилы советских воинов, павших в боях за освобождение Эстонии в годы Второй мировой войны.

Как рассказал председатель Союза десантников Эстонии Сергей Иванов, такой мемориальный турнир проводится уже в восьмой раз. В этом году соревнование памяти Михаила Румянцева носит международный характер: вместе с ветеранами футбола из Йыхви, Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ в нем приняли участие и футболисты из российского Ивангорода. Получился такой «мини-мундиаль», что позволяет говорить о традиции, не имеющей границ, как и футбол, которому все возрасты покорны. Самому «молодому» участнику турнира сорок лет, самым старшим пошел восьмой десяток. И хотя не все ветераны футбола в молодости служили в ВДВ, они сочли за честь надеть на турнир футболки с изображением воина десантника из Эстонии.

Организация десантников Эстонии входит в Международный Союз десантников, объединивший ветеранские организации ВДВ России, стран Балтии, других независимых государств бывшего Советского Союза, а также Германии, Швейцарии, Сербии, других стран.

Сергей Иванов отметил, что традиция отмечать День десантника футбольным турниром ветеранов спорта вылилась в семейный праздник, который пришел на смену другому, «фонтанному» обычаю, с которым долгое время связывали профессиональный праздник ветеранов ВДВ.

- Провести время с пользой для здоровья – гораздо приятней, чем орать и колотить бутылки о головы, прыгать в фонтаны, где воды по щиколотку, выглядывать из машин с муляжами боевого оружия.

Журналист обратился к Сергею Иванову с вопросом:

- Время такое, когда стало модным рвать все отношения с Россией, а вы пригласили футболистов из Ивангорода. Может быть, не стоило?

- Стоило, и еще как стоило. Прошедший в России Чемпионат мира по футболу показал и доказал, что спорт – это то, что должно не разъединять, а объединять людей. И не только спортсмены, умудренные жизненным опытом, но и наши маленькие футболисты из йыхвиского клуба «Феникс» (бывший «Локомотив») в течение месяца чувствовали себя футбольными знаменитостями, подражая своим кумирам. Спорту чужда ненависть, и, как лекарство от этого недуга, он полезен людям всех стран, и всех возрастов.

В футбольном турнире памяти Михаила Румянцева приняли участие … ветеранских команд. Они сыграли … матчей по … минут. В результате победителем оказалась команда…

Но призы получили не только победители: всем участникам турнира были вручены кубки, памятные подарки. А футболки с портретом героя-десантника Михаила Румянцева стали для ветеранов спорта самой дорогой наградой.

Евгений Капов.

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