Велосипедистам мешали жара и угольная пыль

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Чемпионат Эстонии по велокроссу, состоявшийся 21-22 июля в Кивиыли, формально не считается экстремальным, в отличие от соревнований в Нарве, завершившихся почти две недели назад.

Иллюстративное фото.

Между тем трасса оказалась не менее сложной вследствие многочисленных, искусственно созданных препятствий. Повлияли и погодные условия – исключительная жара, а также печальные результаты человеческой активности – пыль с близлежащих карьеров.

В группе 14-летних 33 участника сделали два круга по 3 км, и Арсений Лайдинен из спортивной школы «Энергия» занял в итоге 14-е место. Результат, казалось бы, неважный, но тренер Геннадий Акимов так не считает. И дело, в конце концов, даже не в погоде, а в том, что Арсению еще нет 12 лет (исполнится в сентябре), а он вовсю состязается со старшими и на трассе в Äkkeküla 8 июля в экстремальном велокроссе финишировал шестым. И, главное, он не боится сложностей, умеет четко контролировать эмоции, рассчитывать силы. В своей категории М12 Арсений был в числе лучших, и понятно, что переход в более возрастную группу, – это допустимо, если среди сверстников не набирается достаточного количества участников, – потребует дополнительных усилий.

В следующей группе М16 участвовали 35 спортсменов, которые про­ехали три круга по 4 км. Здесь Йорген Вимберг из «Энергии» закончил гонку на 10-м месте.

В воскресенье, 22 июля, стартовали юниоры, которым предстояло преодолеть уже пять кругов по 4 км. Александр Патренкин, победитель нарвского 20-километрового «экстрима», хорошо, то есть 3-м «бронзовым» номером, шел вплоть до третьего круга, но не сумел одолеть крутой спуск с последующим резким поворотом, дважды «слетал с трассы», но в итоге все-таки занял 5-е место. Финишировал он, рассказывает Геннадий Акимов, весь черного цвета от пыли, глаз не видно, в общем, форменный must Aleksander. Остается рассчитывать, что на следующих соревнованиях в групповой гонке чемпионата республики 5 августа в Отепя окружающая среда окажется к спортсменам более благосклонной.

Сергей Трохачев