Накануне турне по Эстонии «Кудрявые струны» зажгли в Нарве

Дата публикации: Вчера, 11:40 Просмотрено: 156

Фестиваль Baltic Sun – явление уникальное для Балтийских и Северных стран, а также России, поскольку впервые собрал из этих регионов на одной площадке артистов и музыкальные группы столь высокого уровня, объединив их и зрителей общей идеей созидания, радости и творчества. Думается, что масштаб и размах фестиваля нам предстоит еще оценить, а также верить, что Baltic Sun будет продолжаться, развиваться и набирать обороты в последующие годы. А сейчас хочется вспомнить некоторые выступления и отметить, насколько обогатили и разнообразили они культурную жизнь города и всего региона, прозвучали в унисон самым тонким душевным струнам и внесли радости и солнца в это лето.

Curly strings: “По стилю наши песни – это эстонские народные мотивы с примесью американской струнной фолк-музыки”. Фото: Ольга Чепурнова

Фестиваль Baltic Sun пестрил разнообразием музыкальных стилей и направлений. Выступление эстонской группы с игривым названием Curly strings, которое можно было бы перевести как кудрявые (кучерявые, волнистые или фигурные, в общем, музыкально переливающиеся) струны, совершенно очаровало публику, заставило пускаться в пляс, притоптывать, прихлопывать и подпевать.

Гости фестиваля, которые разбрелись во время перерыва между выступлениями по разным сторонам двора Нарвского замка, быстро перебрались в центр, поближе к подмосткам, чтобы проникнуться этой энергией, струящейся со сцены. Теплое звучание таких акустических инструментов как скрипка, контрабас, мандолина и гитара, виртуозное владение ими, а также чистейший вокал и тонкое, интеллигентное исполнение музыки в стиле фолк, создало поистине народное звучание, воспринимаемое как свое, близкое по духу каждому, причем как молодым людям, так и более взрослому поколению. Это было вкусно, ярко и очень талантливо! Удивительно, как можно использовать акустические инструменты в столь выразительном и многоликом ракурсе звучания, делая их поющими и звенящими! Может быть, на них и впрямь натянуты «кудрявые струны»?

Коллектив состоит из четырех музыкантов, и королевой среди них является, конечно же, Ээва Тальси, играющая на скрипке и исполняющая основные вокальные партии. Свой путь в музыкальном мире группа начала в 2013 году и быстро достигла потрясающих успехов, становилась лауреатом Премии эстонской народной музыки, Европейского фестиваля Bluegrass, добивалась других престижных титулов, а дебютный альбом Üle ilma был признан самым успешным в Эстонии в 2015 году. Коллектив создает свои произведения в сотрудничестве с эстонскими поэтами.

Музыканты достаточно молоды, в среднем им по тридцать, и в честь этого, а также 100-летия Эстонской Республики они придумали очень интересное турне.

«Мы сейчас едем в туры по Эстонии. Это тридцать концертов в маленьких деревнях Эстонии, куда обычно музыканты с концертами не приезжают», - рассказывают Ээва Тальси и участник группы Таавет Ниллер. Ээва отметила, что она впервые в Нарве, а Таавет, как оказалось, уже бывал здесь четыре года назад и даже играл в военном оркестре на саксофоне. Сейчас в группе Curly strings он играет на контрабасе.

Ээва Тальси:

- Что касается данного фестиваля, это прекрасная идея! Здесь красивый замок, река, замечательная публика. С удовольствием приедем на следующий фестиваль, если нас пригласят. Мы – счастливые люди, играем любимую музыку, надеемся, что зрителям это нравится. Мы хотели бы после выступления погулять тут, встретиться и пообщаться с людьми.

Что они и сделали. Ээва поменяла высокие каблуки на более удобную обувь и вместе со своей группой с удовольствием прогуливалась по двору Нарвского замка, не отказывая никому из желающих сделать фото вместе с ними.

Елена ЧЕПУРНОВА