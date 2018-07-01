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ИсторияКриминальная Эстония. Смена поколений

Дата публикации: Сегодня, 10:55 Просмотрено: 177

Мы продолжаем печатать на страницах нашей газеты отрывки из нашумевшей книги Светланы Логиновой «Криминальная Эстония»
(Начало в № 27, 4 июля 2018 г.).

Криминальная Эстония. Смена поколений
Дружит – если это слово, конечно, подходит для описания отношений в данном случае – Дорик ещё с одним человеком, имеющим строительный бизнес – Аллан М. Дружба заключалась в том, что Дорик поставлял ему девочек, которые пытались избавить бизнесмена от... полового бессилия. Поговаривают, что Дорик якобы посещал за компанию с этим бизнесменом секту буддистов, где балуются какой-то дурью, от которой крышу сносит. Словом, сидит этот бизнесмен на крючке у Дорика, и сидит крепко!

Довольно часто Сергей Дорофеев бывал одно время в Москве, где, по словам его знакомых (хотя Дорик может и прихвастнуть на эту тему), встречался с одним из легендарных российских боксеров-тяжеловесов – Игорем Высоцким, выигравшим бой у Стивенсона Телави. Над Дориком, по данным из криминального мира, висит подозрение в том, что он сотрудничает с Полицией безопасности, а также с внешней разведкой Эстонии, а может – и России. Говорят, что года четыре назад Дорик в очередной раз просадил в казино все деньги, и поездка в Москву могла сорваться из-за отсутствия денег. Что делать? И Дорик якобы, не скрывая своих связей, позвонил в Таллинн своему куратору (его имя известно всем, с кем общается Дорофеев), сотруднику Полиции безопасности, и тот уже утром перевел Дорику деньги для вояжа в стольный град России. Дорик отрицает какую-либо связь со спецслужбами Эстонии и России. По его словам, в Полиции безопасности работает парень, с кем они росли вместе и к кому Дорофеев может обратиться за советом и поддержкой в любую минуту. «Я знаю, кто может говорить о моих связях с Полицией безопасности, этот человек просто завидует мне, потому что у меня хорошие приятельские отношения в деловом и спортивном мире Эстонии и России!» – раздраженно заявил Дорик. Он подчеркнул, что имеет личные знакомства на самом высочайшем уровне Олимпийского комитета России. Когда я назвала имя Дорика периодически бывающему в Эстонии помощнику по общим вопросам президента хоккейного клуба «Динамо» Станиславу Иванову, тот лишь отмахнулся: «Нет, я на таком уровне даже не общаюсь!» Свои поездки в Москву Сергей Дорофеев объяснил просто: «У меня есть инкассо-фирма, которая занимается востребованием долгов в России. Я бываю там часто и не только в Москве, но и в других крупных городах». География поездок, судя по названным Дориком областным центрам, довольно обширна. Уж не знаю, как там заработанные через инкассо-фирму миллионы в России, а вот в Эстонии на двери его маленького офиса в конце 2009 года красовалось предупреждение от судебного исполнителя, а знакомые Дорика открыто смеялись, объясняя, что Сергей Дорофеев задолжал за аренду офиса за несколько месяцев...

В криминальной среде относятся к Дорику довольно напряженно, если не сказать пренебрежительно. Причина – его пристрастие к игровым автоматам (он – не менее заядлый игрок, чем Конюхов), а также за невероятную скупость и за то, что якобы он «стучит» на своих. Эти подозрения появились неожиданно. Как-то раз Валерий Михайлов (Голова) зашел в гости к Дорику, у того уже сидел некий Дмитрий Молодниченко, которого Дорик называет сотрудником своей инкассо-фирмы. Михайлов увидел понравившийся ему журнальный столик и со словами: «Где ты такой купил?» случайно сдвинул крышку стола и увидел... работающий диктофон. Дорик отрицает этот факт: «Неправда, диктофон был в баре стенки и не работал. Я купил его давно, но так и не освоил, как с ним обращаться». И уже совсем взбешенный услышанным, на вопрос, в каких он отношениях с Валерием Михайловым и Василием Сачуком, ответил: «Я не знаю таких людей!»

Увидев мое удивление, Дорик уже спокойнее добавил: «Они для меня уже давно не существуют. Голова просто завидует мне, хотя я столько сделал для него, чтобы его раньше срока выпустили на свободу, а Сачу интересуют только бабы и деньги. И то, что они разносят обо мне слухи, пусть останется на их совести». Иными словами, пути их разошлись... А Голова еще и усмехнулся, узнав о том, что Дорик «осчастливил» его: «Хотел бы я услышать, что ж такого он для меня сделал?»

Не любят Дорика и за хамское отношение к женскому полу. Для него оскорбить девушку – раз плюнуть. Или подойти к девушке в баре и, если она попытается отшить не в меру настойчивого немолодого ухажера, выплеснуть ей в лицо сок. Мне рассказали курьезный случай. Дорик пристал в баре к девушке, которая сказала ему что-то не очень ласковое. Окружение «объекта», понравившегося Дорику, в доступной форме постаралось объяснить докучливому кавалеру, пришедшему в бар со своей женой Алёной, что девушка пришла не одна. Вспыхнула ссора, и Дорику, по словам одного из свидетелей инцидента, «начистили харю». Ах, как он обиделся! А все почему? Да потому, что в хмельном состоянии Сергей Дорофеев бывает плохо управляем. В общем, Дорик ничтоже сумняшеся велел своей Алёне съездить домой и привезти для разборок с обидчиками пистолет. И та, не подумав, что подставляет мужа под тяжкую статью, птахой слетала за стволом! По рассказам очевидцев, Дорик положил в карман оружие и направился к ребятам, избившим его. Те вовремя смекнули, что запахло жареным и, едва Дорик стал вынимать руку из кармана, напали первыми. В общем, Дорик огреб, да еще по полной программе! Впридачу к мордобою обидчики демонстративно, на глазах Дорика, сломали ему курок пистолета и бросили ствол к ногам хозяина.

 

Читайте фрагмент полностью в газете "Виру Проспект" или в "Нарвской Газете" за 25 июля 2018 года.

Продолжение следует

Книгу Светланы Логиновой "Криминальная Эстония" можно приобрести в редакции газеты "Виру Проспект" по адресу Нарва, ул. Пушкина, 20, 2 этаж, офис 12 всего за 22 евро. Есть возможность попросить автора поставить свой автограф на титульном листе книги. Количество экземпляров книги ограничено. Дополнительная информация по тел. 56910699.

Криминальная Эстония. Смена поколений

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