Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию

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В субботу, 28 июля, в 16.00 в Нарвском замке состоится официальное открытие фотовыставки «Мир вокруг нас. Моя Эстония» таллинского психолога, фотохудожника и журналиста Лилии Керро.

Выставка в Нарве проходит по благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря.

Экспозиция подготовлена при поддержке Таллиннской городской управы к знаменательному событию – 100-летию Эстонской Республики и знакомит зрителей с разнообразием культурного пространства нашего государства, его колоритом, передает естественную красоту и очарование природы Эстонии.

Представлено 80 работ в разных жанрах: портреты, пейзажи, флора и фауна, жанровое фото, репортаж. В передаче психологических образов и характеров отражается авторское видение. На выставке демонстрируется и художественная фотография.

Часть экспозиции составляют фотографии, отражающие жизнь Эстонской Православной Церкви. Посетители выставки имеют возможность полюбоваться великолепием церковного зодчества, почувствовать красоту и торжественность православного богослужения. В их основе духовное наследие, которое является важным культурно-ис- торическим достоянием Эстонии, где соседствуют представители различных национальностей и конфессий.

Отличительной особенностью творчества Лилии Керро является стремление к передаче оптимистической, жизнеутвер- ждающей позиции. «Выставка предоставляет возможность вырваться из мира повседневной жизненной суеты и обратить внимание на главное – удивительный, прекрасный мир, который является достоянием каждого живущего в нашей стране человека. Посмотреть, в какой красивой стране, богатой традициями и колоритом многовековой и многонациональной культуры, мы живем, увидеть портреты наших современников – людей, которые живут с нами по соседству, – отмечает Лилия Керро. – Фотография дает возможность вглядеться не только в окружающий мир, но и в самих себя. Выставка «Мир вокруг нас. Моя Эстония» – это призыв к умению видеть мир Прекрасного, к гармонии в отношениях с другими людьми, с природой, с самим собой, к созданию лучшего будущего, которое можно строить сообща своими действиями и устремлениями, опираясь на культуру, традиции, во благо развития государства и людей, населяющих его».

Познакомиться с экспозицией можно с 12 июля по 31 августа 2018 года.