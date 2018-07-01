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КультураУвидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию

Дата публикации: Сегодня, 15:07 Просмотрено: 41

В субботу, 28 июля, в 16.00 в Нарвском замке состоится официальное открытие фотовыставки «Мир вокруг нас. Моя Эстония» таллинского психолога,  фотохудожника и журналиста Лилии Керро.

Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию

Выставка в Нарве проходит по благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря.

Экспозиция  подготовлена при поддержке Таллиннской городской управы к знаменательному событию  –  100-летию Эстонской Республики и знакомит зрителей с разнообразием культурного пространства нашего государства, его колоритом, передает естественную красоту и очарование природы Эстонии.

Представлено 80 работ в разных жанрах: портреты, пейзажи, флора и фауна, жанровое фото, репортаж. В передаче психологических образов и характеров отражается авторское видение. На выставке демонстрируется и художественная фотография.

Часть экспозиции составляют фотографии, отражающие жизнь Эстонской Православной Церкви. Посетители выставки имеют возможность полюбоваться великолепием церковного зодчества, почувствовать красоту и торжественность православного богослужения. В их основе духовное наследие, которое является важным культурно-ис- торическим достоянием Эстонии, где соседствуют представители различных национальностей и конфессий.

Отличительной особенностью творчества Лилии Керро является стремление к передаче оптимистической, жизнеутвер- ждающей позиции. «Выставка предоставляет возможность вырваться из мира  повседневной жизненной суеты и обратить внимание на главное – удивительный, прекрасный мир, который является достоянием каждого живущего в нашей стране человека. Посмотреть, в какой красивой стране, богатой традициями и колоритом многовековой и многонациональной культуры, мы живем, увидеть портреты наших современников – людей, которые живут с нами по соседству, – отмечает Лилия Керро. – Фотография дает возможность вглядеться не только в окружающий мир, но и в самих себя. Выставка «Мир вокруг нас. Моя Эстония» – это призыв к умению видеть мир Прекрасного, к гармонии в отношениях с другими людьми, с природой, с самим собой, к созданию лучшего будущего, которое можно строить сообща своими действиями и устремлениями, опираясь на культуру, традиции, во благо развития государства и людей, населяющих его».

Познакомиться с экспозицией можно с 12 июля по 31 августа 2018 года.

Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию

Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию

Галерея

Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию Увидеть мир вокруг нас, увидеть нашу Эстонию

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