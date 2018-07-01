«Северный характер» подвергся испытанию в плавании

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Спортсмены из 11 стран, и среди них воспитанники нарвской «Энергии», участвовали в самом престижном для нашего региона ежегодном молодежном чемпионате по плаванию, который прошел 14-15 июля в Риге.

Слева направо: Маттеус Миилпалу, Георг Опер, Карл-Йоханнес Виснапуу и Демид Солодов стали бронзовыми призерами в эстафете 4 по 100 м. Фото: СШ "Энергия"

Официально это было первенство североевропейских стран, то есть Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Латвии, Литвы, Эстонии и Фарерских островов, однако в этом году пригласили также пловцов из Швейцарии и Нидерландов. Спорт­смены оспаривали медали на всех 32 олимпийских дистанциях. В общекомандном зачете уверенно победили пловцы из Дании. Чемпион Эстонии нарвитянин Демид Солодов, подопечный тренера Сергея Изотова, не стал призером в индивидуальных заплывах: его наилучший результат здесь – 8-е место на дистанции 200 м вольным стилем. Однако в команде вместе с тремя соратниками по сборной (см. фото) он добился бронзовой награды в эстафете 4 по 100 м. А на второй день соревнований эстонская команда в несколько измененном составе – Демид Солодов, Маттеус Миилпалу, Каспар Хельде и Никита Писаренко – и в более длинной эстафете 4 по 200 м установила молодежный рекорд страны, хотя и не дошла до медалей, заняв 5-е место.

Сергей Трохачев

