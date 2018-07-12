Погружаются в русский язык и работают волонтерами

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По четвергам в 15 часов в Американском центре Нарвской городской библиотеки проходят встречи Клуба разговорного русского языка, главными участниками которого являются студенты, приехавшие в Нарву из различных университетов Соединенных Штатов Америки.

Американские студенты приглашают сверстников пообщаться в Американском центре Нарвской городской библиотеки. Софья Боборенко

Студенты находятся в Нарве в рамках программы «Pro-ject GO», проводимой университетом Питтсбурга (США) и Нарвским колледжем Тартуского университета. Обучение за границей дополняет академическую часть обучающей программы.

С 17 июня по 11 августа для 31 американского студента организовано интенсивное обучение русскому языку в стенах Нарвского колледжа, а также многочисленные и разнообразные мероприятия, которые помогают им овладеть русским языком.

Арик Бураковский, директор программы, рассказал, что ребятам скучать не приходится: cтуденты посетили Таллинн и Тарту, где прошли исторические квесты; познакомились поближе с природой Эстонии, посетив Лахемаа и Тюри.

Волонтерская деятельность является обязательной частью программы для старших курсов и организована дважды в неделю в послеобеденное время в детском центре «Матвейка», в центре неформального обучения VitaTiim, Центре обслуживания гостей города, а также в Американском центре Нарвской городской библиотеки.

В самом начале программы все студенты были поделены на четыре курса в зависимости от уровня владения русским языком. Некоторые начали свое знакомство с русским языком и русской культурой относительно недавно, другие изучают его более семи лет, третьи – выросли в семьях эмигрантов из СССР. При этом всех их объединяет стремление овладеть русским языком в совершенстве, чтобы иметь возможность использовать его как в своей будущей профессиональной деятельности, связанной с международными отношениями и политологией, так и в повседневной жизни. Так, один из студентов третьего курса, Навид, рассказал о том, что решил изучать русский язык, прочитав несколько произведений Достоевского на английском языке, с твердым намерением однажды иметь возможность прочесть оригинал.

- Если ты владеешь ещё одним языком, помимо родного, у тебя как будто появляется ещё одна жизнь, которую можно прожить немного по-другому, - говорит Джона, студент 4-го курса программы, который планирует стать инженером и работать в Гренландии. Он уже бывал несколько раз в России и других странах, где можно общаться на русском языке, и отмечает, что Нарва в этом смысле очень хороший город для полного погружения в языковую среду.

- Мы рады, что имеем возможность понять, почему жизнь здесь, в Нарве, такая, какая она есть, - выражает общее мнение Джона.

Студенты заинтересованы в живом общении со своими сверстниками, поэтому приглашают всех желающих принять участие в Клубе разговорного русского языка, который проходит по четвергам в три часа дня.

Софья Боборенко