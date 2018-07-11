Заезды гребцов прошли в борьбе

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Очередные этапы – шестой и седьмой – Кубка Эстонии по гребле на байдарках и каноэ, состоявшиеся в Пярну 14-15 июля, наверняка запомнятся исключительными волевыми качествами более 160 участников.

Наталья Торцова и Сигрид Леэтси, будучи соперницами в одиночках, уверенно выиграли два заезда в двойке. Фото: Наталья Румянцева, SK Energia

В отличие от традиционного массового старта на озере Пюхаярв, который состоялся неделей ранее (подробнее см. «НГ» от 11.07.2018), и в общем-то проводится, скорее, для популяризации этого вида спорта, гонки на пярнуской «гладкой воде», то есть строго по прямой на дистанциях 1000 м (1-й день) и 500 м (2-й день), явились образцом здорового соперничества.

От школы «Энергия» в Пярну прибыли участники всех возрастных категорий. В классе «С» (13-14 лет) байдарочник Михаил Лехмус выиграл километровку в одиночке, а его товарищ по команде Алексей Оленин финишировал вторым. У каноистов здесь победил Иван Петченко. Мистика или нет, но точно такие же места все трое заняли на Пюхаярвской регате, причем там надо было идти 5 км по полукругу с огибанием острова. А потом в Пярну Михаил и Алексей сели в двойку и вновь стали первыми.

Не менее впечатляющим оказался итог их старших одноклубников. Дистанцию 1000 м Юлия Варшавская преодолела серебряным призером, а Елизавета Федорова завоевала бронзовую медаль. Вновь не лишне сравнить с озером Пюхаярв: тогда Елизавета победила (Юлия также была на 2-м месте) в своей категории, а в абсолютном зачете стала второй, пропустив вперед лишь знаменитую Наталью Торцову. Затем в Пярну девушки скооперировались в двойке и заняли 3-е место. Здесь необходимо важное замечание. Как объяснил тренер Александр Дубровин, все «двойки», будь то байдарочники или каноисты, начиная с 15 лет стартовали на обеих дистанциях в абсолютном зачете, то есть шли наравне со взрослыми. С учетом этой детали «бронза» Елизаветы и Юлии, которым совсем немного не хватило до 2-го места, дорогого стоит, потому что победил, изящно и с большим отрывом, давно сложившийся мощный дуэт Натальи Торцовой и Сигрид Леэтси. Юноши в возрастном классе «В» выступили не столь успешно, хотя попали в финалы одиночек и двоек.

Четырехкратный чемпион Михаил Лехмус и двукратный Алексей Оленин были недосягаемы в двойке. Фото: Наталья Румянцева, SK Energia

Одиночников объединение не коснулось: они выступали в своих возрастных категориях. И здесь на дистанции 1000 м у женщин Наталья Торцова, неделю назад красиво выигравшая 5-километровую дистанцию на Пюхаярв, стала бронзовым призером, а победила Нина Риоса, живущая в Финляндии, но выступающая за клуб из таллиннского Пирита.

Напомним: в первый, субботний день соревновались на километровой дистанции. Из-за внезапной грозы с ливневым дождем и порывистым ветром старт пришлось отложить на час с лишним. Зато в воскресенье погода была отменной в смысле жары. У самых юных на полукилометровой дистанции вновь победил Михаил Лехмус, а Алексей Оленин на этот раз пришел третьим, что в какой-то степени было вызвано оплошностью соперника. Дело в том, что старты в Пярну проводились на девяти дорожках для девяти же лодок, но дорожки не были размечены буйками, как, например, в Нарве на Липовке, где они расставляются через каждые 50 метров (на гребных каналах положено через 10-12 метров). Раньше в Пярну буйки имелись, но река в этом месте судоходная и рыболовов много, поэтому эти метки давно отменили, полагаясь на чутье спортсменов. В принципе это логически правильно: гребцу лучше идти строго по прямой, чем лавировать и терять время и скорость. Однако соперник на соседней дорожке на старте почему-то резко сменил курс и помешал Алексею. Судьи простили, не стали снимать с соревнований, ну а в итоге у Оленина – бронзовая награда. Однако в двойке Михаил и Алексей показали бойцовский характер: победили вторично, причем с очень солидным преимуществом. Иван Петченко снова выиграл в каноэ-одиночке.

В группе постарше на 500 метрах Елизавета Федорова реабилитировалась и победила, а Юлия Варшавская завоевала серебряную награду. А вот в двойке они в призы не пробились, и финишировали четвертыми – все-таки абсолютный зачет. Чемпионами же здесь второй раз и вновь с большим запасом стали Наталья Торцова и Сигрид Леэтси. В одиночке Наталья продвинулась на ступеньку вперед, заняв 2-е место и опять уступив, хотя и минимально, Нине Риоса, но опередив коллегу Сигрид, взявшую «бронзу».

Бронзовые медали достались также в каноэ-двойке Федору Манюкевичу и Ивану Петченко, которые – см. выше – стартовали в единой возрастной категории.

Наверно, смешанные соревнования такого рода – неплохая проверка сил перед чемпионатом Эстонии среди взрослых и юношей, до которого остается три недели. Очень порадовали молодые спортсмены: 4 золотые медали Михаила Лехмуса из 4-х возможных комментариев не требуют. Елизавета Федорова и Юлия Варшавская, заняв ведущие позиции в своих возрастных категориях, начинают приближаться к взрослым лидерам. Отметим, что победителей и призеров пярнуских соревнований готовил весь тренерский состав «Энергии» в количестве трех человек. Это Александр Дубровин – его подопечные Юлия Варшавская и Иван Петченко; Олег Горох – у него занимаются Алексей Оленин и Наталья Торцова и Андрей Соловьев – Елизавета Федорова и Федор Манюкевич.

Сергей Трохачев