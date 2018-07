Нарвские школьники учились эстонскому языку и социальным навыкам

Дата публикации: Сегодня, 13:39 Просмотрено: 75

В начале июля завершилась работа необычного городского летнего лагеря, организованного ЦУ Noored kooli и SPIN-программой: 300 школьников из 6 нарвских школ, ученики 1-8 классов, в течение восьми дней под руководством 28 молодых наставников учились множеству интересных вещей: танцевать, снимать видео, мастерить из бумаги макет города, играть в футбол. И все это - по программе языкового погружения.

Такие летние лагеря с языковым погружением Noored kooli проводит в Эстонии начиная с 2011 года, а в этом году впервые лагерь решили провести в Нарве и в первый раз - в сотрудничестве с развивающей программой SPIN. Фото: Ирина ТОКАРЕВА

Летний лагерь проходил на базе Солдинаской гимназии, где накануне последнего дня работы состоялось замечательное «родительское собрание»: дети угостили родителей тортами собственного изготовления, а затем продемонстрировали им, чему успели научиться. Побывала на этом мероприятии и «НГ»: увиденное впечатлило. В актовом зале на сцене девчонки с азартом исполняли современный танец, а затем начался показ видеофильмов, снятых детьми под руководством наставников. В одном из классов проходила мнемовикторина на эстонском языке, где школьники бойко отвечали на вопросы из области географии, истории, музыки. В другом классе дети учили родителей плести красивые браслеты из тесьмы, а в коридоре проходила выставка рисунков и макета Нарвы, выполненных ребятами.

На стенах в классах, где проходили занятия (дети были разделены на небольшие группы и каждая работала над собственным проектом) - забавные рисунки с надписями на эстонском языке. «Каждый день собирались в 8.45 у школы и играли сначала на улице в какие-нибудь веселые игры, потом поднимались в класс, где тоже было много игр, и еще танцы. Время пролетало незаметно. После обеда играли в футбол», - рассказали о работе лагеря семиклассницы Кристина, Яна и Анджела. Они уже второй год участвуют в проекте программы SPIN в Нарве и хорошо научились и играть в футбол, и общаться на эстонском языке. По их словам, некоторые ребята из их группы в начале проекта боялись даже слово сказать по-эстонски, но потом освоились.

Кейт Фомочкин, исполнительный директор программы SPIN, рассказал «НГ», что в рамках проекта SPIN школьников учат играть в футбол и параллельно развивать социальные навыки и навыки командной работы. Общаясь с инструкторами SPIN, многие юные футболисты подтянули и эстонский язык, хотя такой специальной задачи тренеры не ставили.

Кейт Фомочкин:

- Во время работы лагеря наши тренеры общались с детьми на эстонском языке, а также на спортивном, футбольном языке, который все ребята очень хорошо понимают. На следующий год, если снова удастся организовать такой лагерь, обязательно подумаем, как сделать, чтобы в ходе спортивной части ребята смогли иметь еще больше практики в эстонском языке.

Дети не только играли в футбол, но и делали упражнения, помогающие развивать навыки командной работы, умение общаться, контроль над эмоциями. В заключительный день лагеря состоялась встреча и игра с футбольной командой клуба «Нарва Транс». Деятельность нашего лагеря поддерживали Британский совет, UEFA Foundation for Children, Нарвская городская управа, The Edith Randam Rogers Trust и The Helle Randam Trust.

Как рассказала «НГ» координатор лагеря со стороны ЦУ Noored kooli («Молодежь в школу») Алена Галацан, к летнему лагерю и дети, и родители проявили большой интерес, желающих принять участие в нем оказалось даже больше, чем было запланировано.

Алена Галацан:

- Каждый из учителей вел какой-то проект, ребята вместе с ним планировали всю работу, а затем видели конечный результат своего труда. Идея лагеря понравилась родителям: возможность практики в эстонском языке, возможность преодолеть свой страх перед общением на нем.

Будет ли подобный лагерь организован в Нарве и на будущий год? По словам Алены Галацан, учитывая результат работы нынешнего лагеря и интерес к нему, проявленный со стороны детей и родителей, это было бы очень желательно. «Постараемся организовать лагерь и в будущем году, очень рассчитываем и на поддержку со стороны местного самоуправления», - отметила она.

Ирина ТОКАРЕВА

