Криминальная Эстония. Антон Лечицкий и Сергей Мисенёв

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Мы продолжаем печатать на страницах нашей газеты отрывки из нашумевшей книги Светланы Логиновой «Криминальная Эстония»

(Начало в № 27, 4 июля 2018 г.).

Поговаривают, что в середине 1990-х он имел где-то в Нарве публичный дом, куда свозил девочек, сажая непокорных на иглу. Иллюстративное фото.



В последний раз имя Антона Лечицкого промелькнуло в печати в начале апреля 2014 года в связи с хищением денег. Лечицкого упомянули в связи с крупным мошенничеством, в котором замешаны известный нарвский бизнесмен Сергей Мисенёв и присяжный адвокат Олег Нишаев, которые, по словам крупных инвесторов из России, похитили у россиян свыше одного миллиона евро. Журналистским расследованием этого громкого дела занимался мой коллега Расмус Кагге. Этому делу была посвящена и телепередача «Очевидец», в которой интересы россиян представлял бизнесмен Артём Ахмечин из Санкт-Петербурга.

Суть этой грязной истории такова. Солидные инвесторы из Санкт-Петербурга, занимающиеся проектированием и строительством тоннелей и вентиляционных систем в России, решили обратить свои взоры на Европу, и первой в числе стран, куда россияне решили вложить свои деньги, оказалась Эстония. Надо заметить, что в числе клиентов этой российской фирмы, как пишет пресса, числились такие объекты, как Олимпийская деревня в Сочи и Эрмитаж. То есть уровень капиталовложений очень серьёзный.

В качестве надёжного партнёра по бизнесу россиянам представили нарвского строителя Сергея Мисенёва, по грамотному оформлению документов на новую фирму – юриста Олега Нишаева. Даже не предполагаю, кто мог выступать гарантом финансовой надёжности Мисенёва, поскольку бизнес последнего в тот момент был на грани краха. Можно себе представить, какой козырный туз вытащил Мисенёв в качестве бизнес-плана, представленного ему питерской фирмой как возможному будущему партнёру.

Осенью 2010 года на свет появилась фирма Ecoengineering («Экоинжиниринг»), которая выкупила – верх совершенства со стороны Мисенёва! – у находящейся на грани банкротства фирмы Мисенёва офисы, автомобили, тяжелую технику, не забыв дополнительно прикупить и новую строительную технику. Исполнительными директорами в Ecoengineering, в которую российские бизнесмены вкачали свыше одного миллиона евро, стали Нишаев и Мисенёв. Россияне не вмешивались в дела нарвских партнёров, предоставив новоявленным исполнительным директорам полную свободу действий. Питерским бизнесменам, мечтающим наладить в Эстонии крупное предприятие по производству фильтров, казалось, что с нарвской фирмой всё в порядке: эстонские партнёры постоянно просят дополнительные инвестиции на расширение бизнеса, но при этом не забывают регулярно присылать отчёты о своей деятельности.

Однако эта идиллия очень скоро закончилась. Уже через год грандиозные планы россиян дали трещину: перестали поступать финансово-хозяйственные отчёты, бухгалтерия нарвской фирмы «темнела» на глазах и разобраться в ней на расстоянии не было никакой возможности. Питерцы неоднократно пытались встретиться с нарвитянами, но все попытки терпели неудачу в силу того, что Мисенёв и Нишаев постоянно были заняты или находились в отъезде. Словом, замкнутый круг.

Но надежда, как говорится, умирает последней. И россияне надеялись и, вероятно, в какой-то мере, доверяли своим эстонским партнёрам. Доверие испарилось летом 2012 года, когда питерцы узнали, что нарвитяне полностью «раздели» их, провернув обычную схему с переводом имущества и денежных средств с баланса одной фирмы на другую. Олег Нишаев, по данным Ахмечина, через несколько месяцев после открытия Ecoengineering обременил всю её недвижимость фиктивной ипотекой, в результате чего в начале лета 2012 года 4 объекта недвижимости, принадлежавшие фирме, продали всего за... 4 евро. В качестве как продавцов, так и покупателей числились одни и те же персоны – Мисенёв и Нишаев. Здесь стоит особо отметить, что у фирмы был и третий собственник – Антон Михайлович Лечицкий, который летом 2012 года разыграл перед россиянами спектакль, предложив свою помощь в возврате хотя бы части потерянного. Но из прослушанного позднее разговора, пишет Расмус Кагге (кто вел аудиозапись, мне до сих пор не ясно), стало понятно, что Антон Михайлович просто «разводил» питерских инвесторов, требуя при этом от Олега Нишаева разделить «добычу» поровну.

Питерские бизнесмены выяснили, что, кроме продажи недвижимости, Нишаев за 1,5 года работы исполнительным директором в Ecoengineering снял со счёта этой фирмы 80 тысяч евро и ещё 120 тысяч перевёл на свою адвокатскую фирму Kaupmehe advokaadibüroo (Каупмехе адвокаадибюро), владельцем которой являлся. А заодно весной 2012 года перевёл на баланс одной из принадлежащих ему фирм в Таллине одиннадцать единиц техники, числившейся до той поры на Ecoengineering.

Сергей Мисенёв не отстал от своего коллеги: он переписал на другие фирмы автомобили, юридически принадлежавшие россиянами, утверждая на голубом глазу, что не имеет к этим автомобилям – на одном из которых ездил он сам, на другом его жена, – никакого отношения. И, наконец, грузовая техника, несмотря на то, что числилась на тот момент в Ecoengineering, работала у Сергея Мисенёва.

Узнав о грязных «играх» своих эстонских партнёров, россияне, естественно, пригрозили им неприятностями, однако, как утверждает Артём Ахмечин, за 2 года расследования на уровне прокуратуры дело с мёртвой точки не сдвинулось. Россияне на законных основаниях потребовали арестовать имущество фирмы, но прокуратура проигнорировала их требование. Может быть, прав был Олег Нишаев, бросивший в ответ на угрозы сакраментальную фразу о том, что у него везде – в прокуратуре, в Полиции безопасности, у нотариуса – всё схвачено?

По словам Артёма Ахмечина, Мисенёв сам с собой заключает договоры: «Из нашей фирмы, в которой он является членом правления, переводит имущество в другую фирму, которая находится в его собственности. Нотариусы почему-то акцептируют такие сделки. Затем он это имущество продает. Да как такое возможно? Мы говорим, показываем договоры: смотрите, что делается! Следователь один раз нас допросил, и на том всё закончилось».

Читайте фрагмент полностью в газете "Виру Проспект" или в "Нарвской Газете" за 11 июля 2018 года.

Продолжение следует

Книгу Светланы Логиновой "Криминальная Эстония" можно приобрести в редакции газеты "Виру Проспект" по адресу Нарва, ул. Пушкина, 20, 2 этаж, офис 12 всего за 22 евро. Есть возможность попросить автора поставить свой автограф на титульном листе книги. Количество экземпляров книги ограничено. Дополнительная информация по тел. 56910699. На 20 июля осталось 3 экземпляра.