Открытый молодежный центр на Липовке приглашает детей и родителей

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В самый разгар лета Нарвский молодежный центр организовал открытую молодежную зону в пляжном здании Липовки и на его террасах. Она будет таботать с 16 по 27 июля.

Каждый рабочий день с 10 до 14 часов трудовой инновационный отряд занимается полезными делами с детьми, которые отдыхают на Липовке. Фото: Софья Боборенко

Каждый рабочий день с 10 до 14 часов трудовой инновационный отряд занимается полезными делами с детьми, которые вместе с родителями отдыхают на Липовке или же гуляют самостоятельно. В прошлом году подобный отряд работал впервые, его опыт признали успешным, и этим летом молодежная зона вновь приглашает нарвитян и гостей города.

Молодые люди 15-17 лет каждый день проводят для ребят мастер-классы, творческие и спортивные соревнования, увлекательные экскурсии и мини-походы. Интересные занятия предлагаются детям от 7 до 15 лет, а также и тем, кто пока дошкольник, но тоже хочет многому научиться. Также в молодежной зоне открылась «Июльская почта», обратившись в которую, дети могут сами себе написать письмо, нарисовать открытку, положить в настоящий конверт, оформить его, наклеить марку, бросить в ящик и через несколько дней получить его дома.

Софья БОБОРЕНКО