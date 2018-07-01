Финалистки Miss Baltic Coast приглашают на зумба-марафон

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Итоги этапа отборочного тура подведены 11 июля. Участницами финала конкурса красоты Miss Baltic Coast стали: Ирина Матвеюк, Лина Виноградова, Анита Квитенко, Дарья Терентьева, Кристина Тимакова, Дарья Лысенко и Кристина Кутузова.

От участниц конкурса Miss BalticCoast требуется не только привлекательная внешность. Фото: Анастасия Волкова

Организаторы настаивают, что для всех остальных участниц, не попавших в финал, конкурс не заканчивается. Их всегда ждут на мероприятиях в качестве участниц, соорганизаторов и волонтёров.

Новый конкурс красоты Miss Baltic Coast проводится силами инициативной молодёжи из Нарва-Йыэсуу, Нарвы и Силламяэ и продолжает набирать обороты. Организаторы надеются привлечь внимание к подобного рода мероприятиям и способствовать разрушению некоторых стереотипов. Так, по мнению вдохновителей конкурса, а его главным организатором является Андриана Чупова, красота заключается далеко не только в приятной внешности человека. Это совокупность моральных, спортивных и творческих качеств, наличие которых и продемонстрируют участницы конкурса. Кроме того, молодые люди получат важный организационный опыт, будут общаться с профессионалами своего дела, получат уроки актерского мастерства, поработают над собственным сценическим образом. Девушки в течение месяца занимались на различных мастер-классах по личностному развитию, приняли участие в нескольких спортивных забегах, научились правильно готовить суши в Sushi King Narva.

Зумба — одно из направлений тренировок в нарвском клубе My Fitness Narva Fama. Фото Анна Маркова

Финал конкурса состоится на Днях города Нарва-Йыэсуу, 11 августа, а пока ближайшим событием цикла мероприятий по подготовке к финалу конкурса станет благотворительный танцевальный зумба-марафон, принять участие в котором смогут все желающие. Все собранные средства пойдут на помощь НКО Ayuda, которое занимается спасением животных – от кошек до лошадей. Марафон состоится в Светлом парке курортного города Нарва-Йыэсуу в субботу, 21 июля, в 13 часов. Принять участие в нем может каждый вне зависимости от уровня физической подготовки и танцевальных способностей: ведь зумба – это прежде всего отличное настроение! Регистрация на марафон будет проходить на месте, а плата за участие составит 5 евро (при желании можно вносить и более крупные суммы). Между участниками пройдёт розыгрыш подарков от спонсоров.

Софья БОБОРЕНКО