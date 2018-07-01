Нарвский «Транс» приглашает на матч против лидера чемпионата Эстонии

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В воскресенье, 22 июля, в 19.00 на стадионе Кренгольм, в рамках 19-го тура Премиум Лиги по футболу, «Нарва Транс» встретится с нынешним лидером чемпионата «Нымме Калью».

«Новое начало!» – такой слоган выбран лигой для матчей третьего круга чемпионата Эстонии. Теперь посещение домашних матчей нарвской команды станет более доступным. Стоимость билетов на входе и в предварительной электронной продаже составит вполне приемлемую сумму - 2 евро. Дети до 16 лет и пенсионеры могут попасть на матч по льготной цене в 1 евро, а обладатели сезонных абонементов, игроки детских команд, их родители, а также дети до 6 лет – бесплатно.

В воскресенье зрителей матча на стадионе «Кренгольм» ожидают:

– лотерея, где главным призом станут 2 билета на матч СуперКубка UEFA: Real Madrid - Atletico Madrid, который состоится в Таллинне 15 августа;

– призы от партнёров и спонсоров команды, сувениры от клуба, а также конкурс для болельщиков в перерыве матча;

– промо-акция от нарвского парикмахера Татьяны Медведевой, в ходе которой болельщики смогут бесплатно обзавестись новой причёской и воспользоваться услугами мастера прямо во время матча;

– футбольное соревнование «1 на 1» для зрителей перед началом матча;

– фото- и видеосьёмка мероприятия для клубных социальных медиа;

– нанесение грима и вкусные лакомства от клуба для самых юных зрителей.

По информации пресс-службы JK Narva Trans