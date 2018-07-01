Baltic Sun: с небесной канцелярией мы договорились, солнце будет

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Сегодня, 18 июля, в Нарве cтартует новый международный музыкальный фестиваль Baltic Sun («Балтийское солнце»), который собирает в летней Нарве лучших эстонских и зарубежных артистов множества музыкальных направлений: от поп-музыки до рока, от фолка до джаза, от инди до блюза.

Олег Писаренко: наша команда надеется, что на протяжении всех четырех фестивальных дней зрители получат удовольствие. Софья Боборенко

- Команда организаторов готова, договора с артистами подписаны, поэтому, я думаю,что все будет ещё лучше, чем планировалось. Интерес к фестивалю больше, чем я боялся, - шутит главный организатор Олег Писаренко, говоря о готовности накануне мероприятия.

Олег добавляет, что по оптимистическому сценарию на фестиваль могут приехать 6-7 тысяч зрителей, но реально организаторы ожидают порядка 4 тысяч человек, что стало бы отличным результатом для первого в Ида-Вирумаа музыкального события такого масштаба. Первыми проявили интерес финны, затем бронировать места в гостиницах принялись таллиннцы, последние свободные номера бронируют гости из Санкт-Петербурга.

Организаторы отмечают, что продажа билетов идёт в хорошем темпе, при этом напоминают, что приобрести их можно и на месте во все дни фестиваля, закрытие которого состоится в субботу, 21 июля.

Приедут в Нарву впервые

Александра Моораст, руководитель фестиваля по связям с общественностью, рассказала нам, что заявленные музыканты очень рады, что они едут в Нарву.

Даже многие эстонские исполнители, не говоря уже о зарубежных артистах (ожидается 21 музыкальная команда из девяти стран), впервые посетят Нарву с выступлением, поэтому им очень любопытно увидеть город, о котором они слышали так много.

- Надеемся, что, несмотря на плотный график выступлений, у них будет возможность встретиться с поклонниками и посмотреть нарвские достопримечательности, - сказала она.

Не в последний раз

Олег Писаренко, будучи патриотом Нарвы, мечтает, чтобы Baltic Sun стал визитной карточкой летней Нарвы и привлекал бы каждый год все больше гостей из-за рубежа.

- Нарва - замечательный город, точка пересечения культур, она заслуживает гораздо большего внимания не только со стороны всей Эстонии, но и ближнего и дальнего зарубежья. Своим фестивалем мы вносим в это свою скромную лепту. Наша цель - организовать посреди короткого эстонского лета четыре радостных дня, полных солнечной музыки и впечатлений, собрав вместе людей со всего света, – говорит он и добавляет, что первый фестиваль Baltic Sun является подарком к столетнему юбилею Эстонии и состоится в рамках программы торжеств ЭР100.

Для того, чтобы мероприятие удачно стартовало и получило постоянную прописку, работает целая команда в составе 20 человек, не считая специалистов по свету и звуку. Расходы на организацию такого большого фестиваля тоже немаленькие - по оценке Олега Писаренко, будет потрачено от 300 до 500 тысяч евро. Большая часть из них покроется из личных средств организаторов и спонсоров.

- Жаль, что Министерство культуры Эстонии, которое обещало поддержать нас, перевело деньги только за 10 дней до начала фестиваля и в сумме в четыре раза меньшей, чем планировалось изначально,- сетует он.

Погоду на ближайшие дни ожидают жаркую, что, с одной стороны, прекрасно для фестиваля под открытым небом, с другой стороны, публика может сделать выбор в пользу пляжа.

- С небесной канцелярией мы договорились, солнце будет, - улыбается Олег Писаренко, - но думаю, что и гроза не помешает.

Речные прогулки по маршруту Нарва - Нарва-Йыэсуу - Нарва будут проходить с 19 июля по 21 июля по 4 круиза в день. Яхта выходит из Нарвского порта в ЧТ, ПТ, СБ в 11.00, 14.00, 17.00 и 20.00. Продажа билетов за час до каждого рейса в Нарвском порту. Оплата только наличными!

Начнут с велопробега

Фестиваль откроется сегодня, в среду, велопробегом, который пройдет по Таллиннскому шоссе. В нем могут принять участие все желающие, старт в 20 часов от автозаправочной станции CNG (Tallinna mnt, 81). Прибытие на территорию фестиваля в Нарвском замке состоится ориентировочно в 20:30, где участники пробега смогут остаться и насладиться гала-открытием фестиваля.

Baltic Sun приглашает прокатиться по Нарове на роскошно оборудованной 31-метровой трехпалубной джаз-яхте “Мохито”, которая будет ходить из Нарвы до Нарва-Йыэсуу и обратно. Ранее она принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею, и на ее борту во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати после премьеры фильма «Пираты Карибского моря».

На борту выступят ансамбль «Titoks» – первое эстонское трио, выступающее в стиле «цыганский джаз» (19 и 20 июля), а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа (21 июля). Точное расписание (с четверга по субботу) и информацию о стоимости круиза можно найти на веб-сайте фестиваля https://balticsun.ee.

Для всех остальных вход в замок - по билетам. В одно время с началом велопробега – в 20.00 – состоится праздничное прибытие джаз-яхты «Мохито» в порт Нарвы.

Прямая трансляция обоих событий будет вестись на экранах, расположенных во дворе Нарвского замка.

В 21 час состоится поднятие флага фестиваля во дворе Нарвского замка, прозвучат вступительные слова, а вслед за этим начнется грандиозный гала-концерт.

Художественный руководитель первой части гала-концерта - всемирно известный дирижер Кристьян Ярви; он соберёт вместе самых ярких представителей поп, электронной, рок и классической музыки Эстонии. Noëp, Эрки Пярноя, струнный квартет «Prezioso» и Сандер Мёльдер выйдут на сцену Нарвского замка в первой части гала-концерта. Во второй части гала-концерта сцену почтит своим присутствием легендарная Анне Вески, которая исполнит свои неувядающие хиты.

Во время фестиваля публику порадуют, в числе прочих, такие артисты, как Александр Рыбак из Норвегии, Миколас Йозеф из Чехии, «Astro’n’out» из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли «Браво», «Billy’s Band» и «The Crossroadz» из России, «Daddy Was A Milkman» и Юстинас Ярутис из Литвы, Геттер Яани, Лийс Лемсалу, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и «Curly Strings» из Эстонии.

На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках, обещают организаторы, состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки. Так, например, в четверг, 19 июля, молодежный театр «N & J» даст уличное представление в парке Нарвского замка, а на сцене во дворе замка между выступлениями музыкантов перед зрителями предстанут «Живые скульптуры» Кристы Пальм.

В один из дней фестиваля зрителей также ожидают два модных показа коллекций эстонских дизайнеров, желающие смогут получить консультации по изменению стиля и приобрести уникальные модные вещи прямо с подиума.



Софья Боборенко