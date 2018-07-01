Велокросс переселяется в Нарву

Дата публикации: Вчера, 16:35 Просмотрено: 96

В четвертом этапе Кубка Эстонии по олимпийскому велокроссу, который прошел на недавно оборудованной трассе Äkkeküla 8 июля, в числе более 80 спортсменов хорошо выступили гонщики из «Энергии».

Иллюстративное фото.

Это экстремальный велокросс, объяснил тренер Геннадий Акимов, здесь надо преодолевать трамплины, большие камни, виражи и прочие препятствия. Нужны специальные велосипеды с амортизаторами, не говоря об особой подготовке.

Арсений Лайдинен в возрастной группе 14-летних на дистанции 8 км занял 6-е место. Йорген Вимберг (М16) стал бронзовым призером на 12-километровом отрезке. И наконец в группе юниоров Александр Патренкин, 2001 г.р., первый год выступающий в этой возрастной категории, победил на дистанции 20 км.

Вообще на экстремальный велокросс нарвитяне обычно не ездят, заметил тренер, но поскольку соревнования проводились дома, решили участвовать.

На очереди у велосипедистов «Энергии» чемпионат Эстонии по велокроссу (уже не экстремальному) в Кивиыли 21-22 июля.