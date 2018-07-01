Сильнейшие триатлонисты Эстонии встретятся в Нарве

Дата публикации: Вчера, 15:46 Просмотрено: 106

В рамках четвёртого этапа кубка Эстонии по триатлону 28 июля пройдёт чемпионат страны в молодёжном классе.

«Первую победу, – говорит главный организатор Александр Латин, – я одержал 15 лет назад именно в Нарвском триатлоне. Со временем инфраструктура приграничного города, а также спортивный настрой здесь, на северо-востоке, изменились в лучшую сторону, поэтому самое время снова провести соревнования в Нарве и пригласить сюда всех желающих». Кроме того, в этом году Нарва привлекает особое внимание властей страны. «...Стоит, в хорошем смысле этого слова, использовать возможность и провести Нарвский триатлон».

На старте спринтерской дистанции можно будет увидеть более трёхсот любителей триатлона.

В связи с организацией соревнований 28 июля будет изменено движение в городе и на променаде. С более точной информацией можно ознакомиться на интернет-странице мероприятия.

Дополнительная информация:

Александр Латин, организатор

Телефон: 55506241

E-mail: narvatri@gmail.com

www.narvatriathlon.ee