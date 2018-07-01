Мотор – дело тонкое

Дата публикации: Вчера, 15:33 Просмотрено: 87

Мотокросс в Тюри, состоявшийся на минувших выходных, показал, что спортсмены «Энергии» достойно прибавляют в мастерстве.

Алексей Виноградов одолевает горку в полете. Фото: СШ «Паэмурру»

Отлично стартовал 15-летний Юрий Виноградов, уверенно вы­играл первый заезд. А на втором случилось несчастье: попал в стартовый барьер. Перенервничал, переднее колесо ушло в землю, объяснил его отец и тренер Алексей Виноградов. Соперники уже отъехали, а ему никак не вытащить мотоцикл и помочь, по правилам, нельзя. И ведь справился, вырвался на 2-е место, пошел на предпоследний круг и... ошибка на трамплине – вылет, незачет.

Отчасти спас положение старший брат 20-летний Алексей, который занял 5-е место.

А до этого был Открытый чемпионат Эстонии по мотокроссу в Пярну 30 июня, собравший участников из Эстонии, России, Финляндии и Латвии, где спортсмены «Энергии» вошли в первую двадцатку, за которую только и начисляют очки.

Тогда Юрия Виноградова постигла неудача еще на тренировке: сломался двигатель, пришлось разбирать и отправлять в фирму.

Зато десятилетний Максим Кальюла, занимающийся первый год, замкнул «зачетную двадцатку». Отметим, что возрастная группа Максима охватывает также и 15-летних, то есть он здесь самый юный.

В классе «А», фактически профессиональном, выступали старшие братья Юрия – Алексей и 38-летний Дмитрий. Первый финишировал десятым, что неплохо, поскольку эстонские спортсмены из первой десятки входят в сборную страны. Дмитрий прибыл 16-м и свои законные баллы получил. Алексей, однако, не успокоился, вновь стартовал в торжественном заезде на звание «Короля Пярну» (Pärnu kuningas) и хотя монархом не стал, занял почетное 5-е место из 6 наградных.

Сергей Трохачев