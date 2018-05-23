Гребцы стартовали и в красочной, и в строго спортивной обстановке

Дата публикации: Вчера, 15:13 Просмотрено: 80

В традиционных соревнованиях на озере Пюхаярв 7 июля более 140 байдарочников и каноистов – в их числе гребцы спортивной школы «Энергия» – вместе с несколькими десятками любителей боролись за Кубок Эстонии пятого этапа.

Ульяна Бородачева и Каролин Мяэсаар (крайние справа) 25-29 июля примут участие в чемпионате мира в Познани. Фото: СШ «Энергия»

На массовом старте 5-километровой дистанции, огибающей живописный остров, собрались различные классы спортивных лодок и вообще, пошутил тренер Олег Горох, «все, что шевелится на воде». Были туристские байдарки, новомодные лодки, в которых гребут одним веслом стоя, «драконы», где работа гребцов синхронизируется барабанным боем и прочее.

Отметим сразу: у женщин в бай­дар­ке-одиночке победила Наталья Торцова, доказав, что ей подвластны не только короткие дистанции, где она вне конкуренции. В классе «В» гонку выиграла Елизавета Федорова, а Юлия Варшавская финишировала второй. При этом 14-летняя Елизавета формально относится к младшему классу, однако, за неимением там достойных соперников, перешла в следующую категорию, где и будет выступать весь сезон: обратной дороги нет, согласно правилам. Более того, и в абсолютном зачете среди женщин Елизавета показала второе время, уступив лишь Наталье Торцовой, – «это очень сильное достижение», резюмировал тренер.

Класс «С» принес высшие медали байдарочникам Михаилу Лехмусу и Алексею Оленину, соответственно, золотую и серебряную, а также еще одну золотую – каноисту Ивану Петченко. Его одноклубник в классе «В» Федор Манюкевич стал бронзовым призером.

От «Энергии» стартовала и победила четверка ветеранов, которую составили тренеры Александр Дубровин и Андрей Соловьев, а также Михаил Ефимов и Айвар Вирунен. Директор школы Иван Маштаков заметил, что раньше за победу давали роскошный приз – жареного кабанчика. Нынче времена скромнее, и все же каждый участник Пюхаярвской регаты получил памятную медаль, что тоже приятно, особенно для маленьких, 10-12-летних воспитанников «Энергии», состязавшихся на дистанции 1,5 км.

На соревнованиях по академической гребле Padimees в Вильянди 7 июля выявились участники будущего чемпионата мира.

Гребцы состязались на дистанциях 500 и 1000 м. У нарвитян золотые медали выиграли Никита Горлов среди юношей, Ульяна Сафонова в классе «С», а также смешанная взрослая двойка – Ульяна Бородачева и Каролин Мяэсаар из Вильянди. Отметим, что этот дуэт как будто вполне сложился: в Пярну 20 мая на отборочных соревнованиях они победили с большим отрывом, а на международных «Янтарных веслах» в литовском Тракае в начале июля завоевали бронзовые медали (см. «НГ» от 23.05.2018 и 4.07.2018). Причем в одиночке Ульяна, как и ее одноклубник среди мужчин Никита Константинов, финишировала третьей. Ульяна Сафонова с Ладой Дейснер в двойке стали серебряными призерами на 500 метрах, уступив победителям сотые доли секунды.

Сергей Трохачев