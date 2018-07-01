Криминальная Эстония. Региональные группировки

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Мы продолжаем печатать на страницах нашей газеты отрывки из нашумевшей книги Светланы Логиновой «Криминальная Эстония»

(Начало в № 27, 4 июля 2018 г.).

Наконец, нельзя умолчать об Антоне Лечицком (1952 г.р.), называемом всеми без исключения – от братвы до полицейских – не иначе, как Антон Михайлович. Своё первое «боевое» крещение поляк по национальности, родившийся в Латвии, Лечицкий получил, угодив в феврале 1974 года в зону на десять лет за изнасилование в извращенной форме 15-летней девушки.

...В конце 1973 года он обманом, под видом почтальона, принесшего телеграмму, выманил эту девушку из дома и силой затащил ее в укромное местечко. Буквально через полтора месяца после первого изнасилования Лечицкий грубо надругался над второй жертвой, старше себя на пять лет (ему в тот момент был 21 год). Она угодила в лапы Лечицкого, когда шла на работу... Еще через неделю напал на третью женщину, оказавшуюся старше насильника на десять лет. Она направлялась в сарайчик кормить кроликов. Этой, последней жертве, удалось убежать.

Зная нынешнего Антона Михайловича, трудно себе представить, что его молодость была отмечена такими тяжкими грехами, потому что Антон Лечицкий – человек неглупый и осторожный. Кроме того, он прекрасный организатор, умеющий себя подать – если ему это надо – бизнесмен, являющийся лидером крупнейшей нарвской группировки, подмявшей под себя многие виды бизнеса (до Антона Михайловича в Нарве в качестве серьезного криминального авторитета называли только одного человека – Владимира Федорова-Лётчика, потерявшего здоровье и сошедшего со сцены. Свой основной капитал Антон Лечицкий заработал на металле, являясь в 1992 году самым влиятельным криминальным авторитетом по металлу в Ида-Вирумаа.

...Если ехать в Нарва-Йыэсуу, то по левую руку в деревне Удрия находится дом Лечицкого. Дом этот трудно перепутать с другими из-за особенностей в архитектуре – его «украшают» две больших бетонных плиты, закрывающих от любопытных взглядов окна. Плиты были установлены Лечицким после покушения на него, совершённого, если не ошибаюсь, в 1994 году.

По левую сторону от автотрассы государственного значения Нарва-Таллин, если двигаться по направлению к столице, взору открывается другая «достопримечательность», расположенная между Силламяэ и Нарвой. Это – хутор Игоря Габлы, больше похожий, благодаря своему мощному каменному забору, из-за которого практически не видно строений, на отгороженную от мира секретную воинскую часть. Местный люд называет хутор «деревней Габловка». Игорь Габла – верный и надежный соратник Антона Лечицкого во всех криминальных делах. С 1997 года Габла объявлен в республиканский розыск и долгое время скрывался от эстонского правосудия, как полагала полиция, в краях не столь далеких – в Питере, делая периодические «набеги» в Нарву, к жене. Наконец, ему надоело это (вернее, он точно рассчитал, сколько ему «причитается» за совершение тех преступлений, которые числились за ним), и Габла добровольно сдался в руки эстонского правосудия, получив самое незначительное наказание.

При обыске у Игоря Габлы были обнаружены три пистолета – марки ТТ, ПМ и «Астра», четыре пистолета «Браунинг», револьвер, два охотничьих ружья и одно помповое, карабин «Тикка» и боеприпасы. Из двенадцати единиц оружия часть была зарегистрирована, часть хранилась нелегально. Немногим меньше – одиннадцать смертоносных «игрушек» – хранились и у Антона Михайловича: пять карабинов, два охотничьих ружья и по столько же единиц пистолетов марки ТТ и «Беретта».

Имя Игоря Габлы крайне редко появлялось в прессе, но в сентябре 2000 года он попал на страницы газеты. Мой коллега Расмус Кагге (Rasmus Kagge) собрал материал о кровавых разборках в Нарве, в ходе которых был убит один из лидеров преступного мира 35-летний Александр Рогачёв, которому приписывали роль представителя общеэстонского общака и любимца Николая Таранкова. Рогачёва, осободившегося из мест не столь отдалённых за год до описываемых событий, убили средь бела дня, когда он вместе с приятелями пил пиво в кафе на центральном рынке Нарвы. По одним данным, убийство могло быть заказным, по другим, Рогачёв пал жертвой словесной перепалки. По данным полицейского источника, между Рогачёвым и подошедшими к нему тремя мужчинами началась ссора, в результате которой один из чужаков подбежал к своей машине, взял пистолет и спокойно сделал в голову и в грудь Александра Рогачёва несколько выстрелов, в результате которых лидер преступного мира мгновенно скончался.

По одной из версий, стрелявшие состояли в группировке, руководимой Игорем Габлой, а убийство Рогачёва являлось местью за избиение несколько месяцев назад правой руки Габлы – Виталия Васильева, попавшего после экзекуции, устроенной ему рогачёвскими братками, в больницу.

Предполагаемые убийцы сели в «Жигули», но как на грех, столкнулись с грузовиком ЗИЛ и съехали в кювет, поэтому их быстро задержали. В автомобиле полиция обнаружила малокалиберный пистолет, из которого, якобы, мог быть застрелен Рогачёв. Кроме описания совершённого на рынке преступления, в материале Расмуса Кагге приводятся весьма сомнительные сведения о том, что Игорь Габла, которому на момент убийства Александра Рогачёва было уже 38 лет, во время своего тюремного заключения в молодёжной тюрьме в Вильянди (это случилось до 1980 года) сотрудничал с органами власти, за что был произведён в руководители совета по внутреннему распорядку тюрьмы. Возможно, так оно и было, но у меня информация по поводу сотрудничества вызывает очень серьёзные сомнения, поскольку она была получена моим коллегой из полицейских источников и могла иметь явную цель скомпрометировать Габлу в глазах лидеров преступного мира. Раз он – стукач, то его могут убрать «свои»...

...Кроме Игоря Габлы, в группировке Антона Михайловича числились Андрей Коноплев, Игорь Васильев, Вячеслав Ступников, Юрий Юдин и другие, менее значительные, личности. В конце 1996 года Полиция безопасности закончила уголовное дело по обвинению Антона Лечицкого и его подельников в организации преступного сообщества, совершившего ряд хозяйственных преступлений, а также преступлений против личности, имущества, общественного порядка и безопасности. Согласно обвинительному заключению, члены преступного сообщества, включая лично Антона Михайловича, занимались вымогательствами, мошенничеством, сокрытием от государства доходов в особо крупных размерах (уж коли не выплаченные государству налоги считались крупными, то можно себе представить, какие суммы оседали в карманах главарей ОПГ), незаконным лишением свободы.

Антон Лечицкий с приятелями, начав преступную деятельность в начале 1992 года с рэкета, получили в свое раcпоряжение сумму с пятью нулями. Но их интересовали не только деньги, которые вкладывались в общак, но и имущество. В частности, собственность Ирины Кузиной – магазин «Пяхклимяэ» стоимостью в три миллиона крон. Затем они положили глаз еще на один ее магазин – «Инспе», который попытались отобрать у упрямой дамочки, удерживая ее в течение длительного времени в «укромном» месте. Но сорвалось! Пошли на «посадку». И бизнесвумен, благодаря этому, сумела сохранить за собой магазины. Не знаю, как сейчас, но ещё 13 лет назад Кузина ещё жила в Нарве и, по слухам, бизнес её процветал...

...В этом грязном деле оказалась замешанной и директор Нарвского департамента по предпринимательству Лариса Семенова, которую Антон Лечицкий прикармливал мздой, полученной от вымогательства. Вчистую выйти сухим из дела Антону Лечицкому не удалось, но, отсидев положенный срок, он быстро навел в городе порядок.

Антон Михайлович был из тех людей, с которыми всегда надо быть настороже. В критической ситуации, если над ним маячила угроза реальной опасности разоблачения, Лечицкий делал (возможно, и сейчас, несмотря на пошатнувшееся в криминальном мире положение, сделает) все возможное, чтобы исчезли любые улики, свидетельствующие против него. Вплоть до исчезновения людей. В преступном мире говорят о пропаже двух человек, вернее, их трупов, но – поди докажи! Антон Михайлович калач тёртый. Полиция также подтверждает сведения об исчезновении двух человек, но доказательств этому не имеет, а потому от комментариев отказывается.

Читайте фрагмент полностью в газете "Виру Проспект" или в "Нарвской Газете" за 11 июля 2018 года.

Продолжение следует

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