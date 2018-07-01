Под Нарвой начались раскопки поселения каменного века

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Во вторник международная группа археологов под руководством профессора Тартуского университета Айвара Крийски приступила к раскопкам на месте двух древних поселений, обнаруженных в ходе строительных работ по сооружению велодорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.

Айвар Крийска показывает участок будущей велодорожки, где археологи обнаружили остатки древнего поселения каменного века. 2 х фото: Ирина Токарева

Раскопки ведутся в районе памятника «Танк». Как рассказал НГ Айвар Крийска, одно из поселений относится к каменному веку (2800-2000 лет до нашей эры), а второе — предположительно к бронзовому или же железному веку (несколько сотен лет до нашей эры). Их находка была одновременно и ожидаемой, и неожиданной, пояснил археолог. Ожидаемой — потому что древние люди довольно плотно заселяли низовья Наровы: в этом районе найдено 22 древних поселения, из них 15 — в районе Рийгикюла, 5 — в Нарва-Йыэсуу, и одно — в Нарве, в районе Липовки. «Если учитывать также раскопки, которые мы вместе с российскими коллегами вели на другом берегу Наровы, то всего таких поселений в низовьях Наровы насчитывается свыше 60», - уточняет Крийска.

Причина столь плотной заселенности этих мест в каменном веке — наличие двух крупных рек, Наровы и Луги, а также моря. «В то время существовала лагунная система, где людям легче было добывать пропитание. Неожиданным же было то, что древнее поселение обнаружено не прямо на берегу реки, а в отдалении от нее — это указывает на то, что обитатели поселения были земледельцами», - пояснил Крийска.

В ходе подготовительных работ строители велодорожки сняли толстый верхний слой почвы, и археологи этим воспользовались: по предложению Департамента охраны памятников старины они провели на этом месте предварительную разведку — и сразу же обнаружили характерные для каменного века остатки шнуровой керамики (при ее изготовлении древние гончары горшки оборачивали шнуром, который создавал на поверхности готовой посуды характерный узор). На раскопках будет работать десять археологов из разных стран — Эстонии, России, Белоруссии, Латвии, Финляндии.

Предположительно раскопки будут закончены не позже 21 июля, поэтому строители велодорожки из графика не выбьются.

На месте раскопок археологи через каждые десять метров копают шурфы, просеивают почву и документируют полученные находки, которые потом для точного датирования будут подвергнуты химическому и радиологическому анализу. «Это место хотя и не уникальное, но очень хорошее, «вкусное» для археологов», - оценивает значимость находки Крийска. После окончания раскопок древнее поселение законсервируют: покроют геотекстилем и слоем песка до начала строительства дорожки, чтобы и будущие поколения археологов смогли со временем заняться изучением этой территории.

Международная группа археологов, которая во вторник приступила к раскопкам, только что закончила исследование крупного поселения каменного века в Нарва-Йыэсуу, где работы велись в течение десяти лет и в их ходе было сделано много важных для истории находок: были найдены остатки двух срубных домов — самых древних на территории Эстонии, а также две хорошо сохранившиеся могилы, в которых были обнаружены каменные топоры, остатки украшений из янтаря и глиняные горшки. «Этот памятник можно назвать «мечта археолога»: с каждым шагом мы находили там что-то новое, то, чего раньше не знали: например, срубные постройки: до того момента, как мы их обнаружили, никто и предположить не мог, что срубные дома появились в Эстонии так рано», - рассказывает археолог. По словам Крийски, по результатам раскопок в Нарва-Йыэсуу археологи напишут книгу, которая появится на свет уже через год-полтора. Что археологи найдут при раскопках поселений в районе «Танка», пока предсказать невозможно, однако это также крайне важное фоновое исследование, полагают археологи.

Ирина Токарева