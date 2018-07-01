Нарвский музей участвует в ЧМ по парусному спорту

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Вероятнее всего, что на второй неделе июля 2018 года Нарвский музей может считаться самым спортивным музеем в Эстонии, так как один из его сотрудников представляет Эстонию на чемпионате мира по парусному спорту в Золотом кубке фолькботов.

Фолькботы соревнующиеся на Золотом кубке в Кертеминде в 2017

С 8 по 13 июля в шведском городе Симрисхамн выяснятся лучшие спортсмены в классе фолькбота, который является одним из самых популярных парусников в странах Балтии, США и Великобритании. В проходящей регате наряду с командами из Швеции, Финляндии, Дании, Германии и Великобритании соревнуется и яхта Йонна с руководителем Флотилии эстонских фолькботов Микком Кёэзелем, в чьей команде участвует и руководитель по маркетингу Нарвского музея Танель Мурре.

«Обычно на второй неделе июля я принимаю участие в самой популярной и старейшей в Эстонии регате в заливе Муху-Вяйн, которая в этом году пройдёт уже в 61-й раз, и в ней примут участие более 100 команд. Но так как в этом году Золотой кубок и регата на Муху совпали по времени, то пришлось делать выбор. А поскольку Флотилия эстонских фолькботов хочет получить право по организации Золотого кубка, для чего нужно участвовать в этих соревнованиях ежегодно, то ещё зимой мы решили с Микком Кёэзелем, что поедем вместо приятной регаты на Муху на напряжённый ЧМ в Швецию", ― рассказал Танель Мурре, для которого Золотой кубок уже будет третьим по счёту соревнованием, в то время, как в регате на Муху он принимал участие девять раз.

Фолькбот или народное судно Северных стран является классическим и безопасным судном, предназначенным для выхода в открытое море. Его сконструировал в 1942 году шведский судовой инженер Tord Sundén. Благодаря доступной цене, устойчивости на воде и красивому дизайну судно быстро набрало популярность. Особенно любят его на Балтийском побережье ― в Швеции и в Дании построено в общей сложности более 2000 яхт, в Германии ― более 1000 яхт, в Англии порядка 125 и сотня в Америке. В Эстонии в 1968–1977 годах построили более 170 фолькботов, большинство из которых уже разрушились. Благодаря активной деятельности Микка Кёэзеля во Флотилии эстонских фолькботов сегодня около 30 активных парусников.

Natalia Furman

turundusspetsialist

SA Narva Muuseum