Криминальная Эстония. Региональные группировки

Дата публикации: Сегодня, 16:56 Просмотрено: 564

Сегодня мы начинаем печатать на страницах нашей газеты отрывки из нашумевшей книги Светланы Логиновой «Криминальная Эстония».

Борис Малиновский

Эта книга появилась на книжных прилавках в конце прошлого года и, конечно же, сразу привлекла к себе огромное внимание широкой общественности. Светлана Логинова – известный журналист и публицист. Эта её новая книга – переработанный и в значительной степени дополненный авторский вариант первого издания под названием «Бандитский Ида-Вирумаа».

Как пишет в предисловии сама Светлана Логинова, после выхода первого издания книги прошло несколько лет, а интерес к ней не утихает. «География телефонных звонков и писем обширна и не ограничивается рамками Эстонии, потому что описанные в книге события и косвенно, и напрямую связаны со странами Западной Европы, с Россией и отчасти – с бывшими республиками СССР.

Криминальный мир Эстонии как жил, так и живет по своим законам … Я постаралась внести во второе издание все факты и события, произошедшие за эти годы, кроме тех уголовных дел, которые в стадии расследования и судебных процессов, которые еще не начались или не закончились. Некоторые события я рассматриваю в свете полученных мною новых фактов и сведений.

...После выхода книги у меня неоднократно спрашивали, угрожали ли мне? Если в плане физической расправы – то нет. А вот судебными процессами – да. Среди грозивших судом оказались два бизнесмена, посчитавших, что задета их честь. В их компанию, как это ни странно, вошел и экс-комиссар Идаского центра Центральной криминальной полиции (ныне ЦКП входит в состав Идаской префектуры полиции) Александр Жегулов, который позволил мне ознакомиться с некоторыми материалами уголовных дел только после моего обращения к бывшему шефу ЦКП Андресу Анвельту, затем – к министру юстиции. Жегулов был страшно разъярен тем, что я не согласовала с ним отдельные факты, напечатанные в книге и, как он считал, подрывающие авторитет его команды. Комиссар был настолько зол, что обещал встать против меня в суде на стороне одного из деятелей криминального мира.

Я предложила ему осуществить задуманное, сказав, что было бы очень интересно увидеть его в зале суда в паре с этим бандитом...

И последнее: знаю, сколько возмущения вызовет тот факт, что я пошла на нарушение литературных традиций и норм и переименовала книгу из «Бандитский Ида-Вирумаа» в «Криминальную Эстонию». На столь явное нарушение меня подвигла единственная и, с моей точки зрения, веская причина: события, описанные в новом издании книги, территориально «переросли» северо-восточный регион Эстонии – Ида-Вирумаа, давший первому изданию свое название.

Региональные группировки

...Сдвинем стрелку компаса на северо-восток Эстонии, к Нарве – самому приграничному городу страны. Одним из первых лидеров ОПГ в Нарве стал Владимир Федоров (Летчик). Он – личность незаурядная. Поднялся еще в 70-х годах. В перестроечные времена (после 1986-го) он уже являлся признанным лидером преступного мира Нарвы, полностью контролируя свою «вотчину». Летчик занимался рэкетом.

Для этого у него была организована специальная бригада бойцов, состоявшая, в основном, из бывших работников правоохранительных органов. Они выбивали деньги из непокорных, облагали «оброком». Прежде чем войти в бригаду, бойцы проходили специальные, грамотно составленные тесты. Любопытно, что проходила эти тесты и жена Летчика – Ирина Романовна.

Бывший сотрудник Центрального следственного бюро, а затем – префект Нарвы Артур Пярноя помнит, как в руки сотрудников ЦСБ попали интересные документы: «В них был расписан план занятий в бригаде Лётчика. Занятия, между прочим, вел не дилетант, а бывший десантник, кажется, из Смоленской или Брянской военно-воздушной дивизии. В учебной программе были даже такие предметы, как взрывное дело, куда входило изготовление взрывных устройств, изучение направленности взрыва и прочее. Проходили, естественно, и виды огнестрельного оружия, что давалось в свое время десантникам». Иными словами, бойцы Летчика проходили не только методы оказания физического воздействия на возможных «врагов», но и методы ведения диверсионной войны. Затем Летчик организовал одну из первых в Эстонии охранных фирм «Эсто», которая прославилась тем, что её сотрудник – Эдуард Мяги – совершил ряд зверских убийств и получил пожизненное заключение.

Затем железное здоровье Владимира Федорова резко пошатнулось. На то были две причины. Сначала у него пропал сейф, полный денег и драгоценностей, который вернули через двое суток, похоже – пустой. Поговаривают, что в краже сейфа были замешаны Владимир Осипцов, Андрей Горюнов и некто Коростелев (все трое из бригады Летчика). По слухам, в счет пропавших денег и драгоценностей у этой троицы отобрали 30 тысяч эстонских крон, а у Осипцова вдобавок забрали еще и «Мерседес». У остальных машин просто не было...

Коростелев и Горюнов прославились позже тем, что явились в баню в Нарве, где отдыхали шесть «врагов» и открыли стрельбу. Трое «врагов» были убиты на месте, еще трое – ранены. Когда у Коростелева и Горюнова закончились патроны, началась драка, в ходе которой первого из них «враги» забили насмерть поленом по голове. Следствие признало действия убивших Коростелева законными, в пределах самообороны, хотя, по большому счету, о какой самообороне может идти речь, когда его, беспомощного, лежащего на полу без сознания, просто добивали. Три «банных» трупа повисли на Горюнове, которому вскоре, 27 октября 1998 года, какой-то наркоман прострелил голову, но Горюнов выжил...

Второй причиной, сказавшейся на здоровье Летчика, стал сын-подросток, которого конкуренты Федорова посадили на героиновую иглу. От этого удара Летчик оправиться не смог. Он тяжело заболел, перенес несколько тяжелых операций и к концу 90-х годов ушел в тень.

Имя Бориса Малиновского (Малина), в прошлом боксера, а ныне тренера и судьи на боксерских соревнованиях, несколько лет назад часто упоминалось в прессе, но в последнее время оказалось преданным забвению. Очевидно потому, что у него закончились крупные неприятности с полицией, которая «чутко вела его по жизни», цепляя по каждой мелочи и выматывая нервы. Можно было бы ожидать, что Борис Малиновский с его деньгами и именем в спортивном и преступном мире должен занимать одну из верхних ступенек криминальной иерархической лестницы. Но нет! Его авторитет не столь велик.

Одни говорят, что Малина не умеет держать слово, другие ссылаются на то, что он сидел когда-то в «Белых лебедях» в Соликамске. Причем, факт этот, насколько я поняла из общения с Таллинскими авторитетами криминального мира, имеет для них негативный оттенок. Полиция на вопрос о том, что такое «Белые лебеди», пожимала плечами – дескать, о чем тут разговор: зона – она и есть зона... Оказалось – зона, да не та. Позже я узнала, что «Белые лебеди» – ментовская зона, поэтому и отношение к сидевшим в ней было неприязненное.

Читайте фрагмент полностью в газете "Виру Проспект" или в "Нарвской Газете" за 4 июля 2018 года.

Продолжение следует

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