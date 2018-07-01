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В ближайшие годы на рынке труда будет спрос на программистов, поваров и водителей грузовых автомобилей, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Кассы по безработице

Иллюстративное фото.

В течение следующих двух лет численность трудоспособного населения Эстонии снизится на 43 000 человека и понятно, что в будущем период трудовой жизни людей станет длиннее, а количество неактивных людей на рынке труда станет меньше.

Для того чтобы работники и работодатели могли бы легче найти друг друга, молодые люди знали бы какую профессию выбрать, пожилые люди и люди, которые не могут работать по состоянию здоровья, могли бы переобучиться и найти новое применение на рынке труда – проводится всё больше основательных исследований и прогнозов.

Касса по безработице два раза в год составляет барометр трудовой занятости, который может быть полезен как работодателям, так и соискателям работы. Барометр прогнозирует краткосрочный спрос на рабочую силу по специальностям. С помощью барометра работодатели и соискатели работы могут посмотреть, в каких регионах и сферах спрос на рабочую силу выше всего, по каким специальностям на рынке труда наблюдаются избыток, нехватка или равновесие. Уездные отделения кассы по безработице, которые при необходимости также привлекают экспертов извне, составляют прогнозы по уездам.

Касса по безработице составляет прогноз, для того чтобы соискатель работы мог быстрее найти себе подходящее место работы. В то же время, данными барометра трудовой занятости могут пользоваться все люди, которые планируют заняться повышением своей квалификации. Работодателю барометр может быть полезен тогда, когда необходимо оценить, достаточно ли в регионе необходимой рабочей силы для расширения деятельности предприятия.

В первую очередь, в барометре трудовой занятости оценивается то, как изменится потребность работодателей в работниках конкретной профессии в следующие 12 месяцев с момента проведения оценки. Она увеличится, уменьшится или останется на том же уровне? Во-вторых, оценивается соотношение предложения и спроса на рабочую силу в течение следующих 12 месяцев. По каким профессиям на рынке труда будет наблюдаться избыток, спрос или равновесие?

С момента первой оценки прошло три года, и за этот период произошло несколько изменений, всё острее видна проблема – работников необходимой квалификации становится всё меньше. По данным барометра за осень 2016 года наблюдался переизбыток секретарей-делопроизводителей и секретарей-помощников руководителя. Последние же данные показывают, что по некоторым специальностям на сегодняшний день больше не наблюдается переизбыток. Переизбыток наблюдается по таким профессиям как журналистика, ввод данных и бухгалтерия. В течение трёх лет в этой категории также находились адвокаты, прокуроры и административные юристы, а также специалисты высшего звена в секторе частного и публичного управления.

Несколько лет назад на рынке труда Эстонии наблюдалась большая нехватка дизайнеров и специалистов по мультимедиа, а также агентов телефонных продаж. По данным последнего барометра видно, что представителей этих профессий уже достаточно, а большая нехватка на рынке труда наблюдается среди поваров, разработчиков программного обеспечения, программистов и водителей грузовых автомобилей.

В Таллинне и Харьюском уезде касса по безработице проводила оценку спроса и потребности в рабочей силе в сотрудничестве CV Online. По данным барометра трудовой занятости самый высокий спрос на работников наблюдается в ИТ-секторе, где особенно не хватает разработчиков программного обеспечения и программистов, также не хватает работников по инженерно-техническим специальностям (инженеры, мехатроники, операторы станков ЧПУ).

Сектор обслуживания больше всего нуждается в охранниках, поварах, работниках по обслуживанию клиентов и уборке, на производстве требуются просторабочие и специалисты, швеи, работающие на швейных машинках, плотники, руководители проектов и специалисты по строительству.

В социальной сфере и секторе здравоохранения сложно найти медсестёр, работников по уходу, руководителей деятельности и провизоров. В секторе образования наблюдается спрос на учителей и помощников учителей, специальных педагогов и логопедов.

Причины роста спроса на рабочую силу разные: если в секторе ИКТ рост потребности в работниках касается всего сектора, где разрабатываются новые услуги, создаются программы и платформы программного обеспечения, то в строительстве и производстве причиной может быть недостаточная квалификация работников, устаревшие навыки или отток рабочей силы из страны. В социальной сфере наблюдается ситуация, когда государство готовит необходимых специалистов, но после получения образования они не идут работать по специальности из-за условий зарплаты или по иным причинам. Понижение популярности заметно по специальностям ручного труда в металло- и деревообрабатывающей промышленности. В секторе обслуживания клиентов при наборе персонала препятствием может служить недостаточное владение языком, а также со стороны работника желание получать большую зарплату и работать с меньшей нагрузкой.

По специальностям, где разумны инвестиции, которые уменьшат механическую работу человека, работодатели разумеется смотрят в сторону технологии. Предлагая работу, где необходима деятельность человека, стоит всё-таки рассмотреть возможность гибких условий труда: есть люди, которые очень хотят работать, но не могут это делать с полной нагрузкой, есть родители, которые не могут начинать работу в ранние часы, так как должны перед работой отвести ребёнка в детский сад, есть работы, которые можно выполнять на дому и т.д. Говоря о регионах вне столицы, ключевым вопросом естественно является как добраться из дома до работы, и иной раз возможность работодателя пойти на встречу работнику является единственно возможным решением.

Рынок труда Тартуского уезда по сравнению с прошлой оценкой сделал небольшой шаг в сторону равновесия. Так, например, в Тартуском уезде больше не наблюдается переизбытка среди секретарей и специалистов по вводу данных. В сторону дефицита рабочей силы в Тартуском уезде также наблюдается большая нехватка специалистов ИКТ. Нехватка работников несколько снизилась по некоторым специальностям в производстве, обслуживании и текстильной промышленности – например, по сравнению с прошлым годом уже не наблюдается такая большая нехватка поваров, пекарей и кондитеров, швей, работающих на швейной машинке, и почтальонов.

Роль кассы по безработице по предупреждению безработицы из года в год растёт. Причины, по которым человек однажды может оказаться безработным, различны. В то же время работодатели сетуют на то, что им сложно найти работников подходящей квалификации. Поэтому всё больше становится важнее, чтобы работники/соискатели работы были бы готовы учиться, и работодатели были бы готовы поддержать работников во время обучения.

Касса по безработице поддерживает как работающих людей, соискателей работы, так и учащихся. Все люди трудоспособного возраста, которые хотят повысить свою квалификацию или получить новую профессию, приглашаются в кассу по безработице на консультацию по карьере. Время для консультации можно забронировать на портале e-töötukassa. Есть возможность ежемесячно получать пособие на участие в обучении, касса по безработице поддерживает обучение по тем специальностям, на которые в будущем будет наблюдаться спрос на работников и где уже сейчас наблюдается нехватка работников подходящей квалификации. Выбор специальностей делается на основании результатов исследований потребности в рабочей силе, список этих специальностей есть на портале кассы по безработице и каждый год будет дополняться. В этом году при поддержке кассы по безработице можно получать профессиональное или высшее образование по более чем 200 учебным программам на эстонском и русском языках.

С барометром трудовой занятости можно ознакомиться на сайте https://www.tootukassa.ee/ru/baromeeter Следующий барометр трудовой занятости будет опубликован в октябре.

BNS