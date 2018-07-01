Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза

Дата публикации: Сегодня, 11:54 Просмотрено: 78

В начале августа Фонд интеграции проведет очередной набор на бесплатные курсы эстонского языка. В этот раз возможность изучения эстонского языка будет представлена рекордному числу участников - попасть на курсы смогут 2000 человек. Впервые будет возможность учить язык и на категорию С1.

Фото иллюстративное. Foto: Arno Mikkor

Об этом в четверг, 5 июля, корреспонденту портала rus.err.ee рассказала глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

"Если до сих пор мы два раза в год набирали по 600-650 человек, то теперь за один раз зарегистрироваться на курсы смогут почти 2000 человек. Это рекордное число участников. Набрать столь большое число участников мы сможем в том числе и за счет того, что в бюджете организации выделены средства на дома эстонского языка, которые пока не открыты, но в определенной форме они уже начнут работать. Сейчас у нас есть деньги, которые выделило государство, и средства, выделенные из структурных фондов ЕС. Поэтому мы смогли в два раза увеличить набор на языковые курсы", — объяснила Кяосаар.

По ее словам, в 2019 году Фонд интеграции продолжит организовывать бесплатные языковые курсы, а вот ясности относительно последующих периодов пока нет.

Битва за бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, места в столице закончились за 15 минут

"Все будет зависеть о того, удастся ли нам получить новое финансирование из европейских фондов. Мы надеемся, что нам эти деньги выделят, но на данный момент гарантий нет. Поэтому относительно проведения курсов в 2020 году и далее пока есть вопросы. На следующий же год деньги еще есть. Поэтому в 2019 году мы вновь проведем два набора — зимой и ближе к осени. Оба раза сможем набрать по 2000 желающих", — сказала Ирене Кяосаар.

С августа изучать эстонский язык впервые можно будет и на высшую категорию С1.

"До сих пор у нас наиболее востребованными были курсы на В1 и В2. Логично, что люди хотят двигаться дальше в вопросе изучения эстонского языка. С учетом растущего спроса на изучение языка на высшую категорию, мы решили предоставить людям такую возможность", — отметила Кяосаар.

Регистрация на курсы эстонского языка на категории A1-C1 начнется 8 августа в 10:00 на сайте integratsioon.ee.

Приступить к изучению эстонского языка в Нарве смогут 550 человек, в Ида-Вирумаа (Силламяэ, Кохтла-Ярве, Ахтме, Йыхви) — 544 человека, в Таллинне — 810 человек, и в других местах Эстонии — 96 человек.