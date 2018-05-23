Гребцы боролись друг с другом и с ветром

Дата публикации: Сегодня, 09:56 Просмотрено: 69

Спортсмены «Энергии» проверили свои возможности на 56-х международных соревнованиях по академической гребле «Янтарные весла», которые прошли в литовском Тракае 29 июня – 1 июля.

Михаил Куштейн (с кубком), скорее всего, будет участвовать в чемпионате мира в Познани, который намечен на конец июля. Слева от него серебряный призер Анатолий Кремаренко из России, справа – одноклубник Никита Горлов. Фото: СШ "Энергия"

Нарву представляли десять гребцов, а также их тренеры Валерий Осмокеску и Сергей Глушко. Делегация, как видим, внушительная, но ведь и состязаться пришлось с очень сильными соперниками из Польши, Литвы, Молдавии, Латвии, России, Украины, Казахстана и других стран. Добавим к этому чрезвычайно сложные погодные условия – сильнейший ветер, на пре­одоление которого тратилось едва ли не больше сил, чем на саму греблю.

И все же многое удалось. Среди мужчин в лёгком весе гонку выиграл победитель состоявшейся месяц назад Большой Московской регаты Михаил Куштейн (см. подробнее «НГ» от 6.06.2018), а 3-е место занял Никита Горлов. В лодке-двойке у женщин Ульяна Бородачева и Каролин Мяэсаар из Вильянди также завоевали бронзовые медали; этот дуэт неплохо сложился: в Пярну 20 мая на отборочных соревнованиях они победили с большим отрывом (см. «НГ» от 23.05.2018). Прошлогодняя чемпионка Эстонии Александра Кулицкая в легком весе среди женщин заняла 4-е место.

Упомянем остальные результаты мужчин. Никита Константинов в финале «А», то есть основном, стал пятым. В финале «В», втором по значимости, Михаил Нечаев среди легковесов занял 4-е место, а Игнат Гончаров и Глеб Форстиман в лодке-двойке и в абсолютной весовой категории финишировали опять же пятыми. Владислав Сизов был вторым в лодке-одиночке, но в финале «D». Во всяком случае нарвские «академики» не вышли за пределы первых шестерок.

Сергей Трохачев