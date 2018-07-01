Праздник хоккея останется в памяти надолго

Дата публикации: Сегодня, 09:45 Просмотрено: 73

Уникальный шанс сразиться на льду с легендами российского хоккея представился 10-12-летним воспитанникам школы «Паэмурру», которые участвовали в VI Международном детском турнире за кубок компании «ЕвроХим» в Новомосковске.

«Легенды хоккея» готовятся к игре с международной детской сборной:в итоге – дружеская ничья 7:7. Фото: Владимир Бутузов

Подопечные основного тренера Александра Колпакова и Ильи Ильина, руководившего на месте, боролись с именитыми соперниками из России, которая выставила пять команд, а также Литвы, Германии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии и США, причем американцы, как и нарвитяне – единственные представители Эстонии – приехали впервые.

Нарвские хоккеисты не заняли призовых мест. Победила местная «Виктория», которая в решающем матче выиграла у «Клайпеды» из Литвы.

В данном случае имеют значение другие факторы. Во-первых, нарвские ребята получили возможность выступить на серьезном уровне и поиграть со сверстниками, о которых они раньше, может быть, даже и не слышали. А во-вторых, и это главное, трое нарвитян, а именно, Максим Бурков, Роман Комаров и Лев Либерман вошли в состав международной детской сборной, сразившейся под конец турнира со звездами российского и советского хоккея, среди которых были Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Борис Михайлов и многие другие, а ворота защищал Алексей Дюмин, губернатор Тульской области. Конечно, взрослые играли деликатно, без силовых приемов, но класс есть класс, и мальчики непосредственно ощутили филигранную технику ветеранов.

Что касается места в турнире, тут есть один нюанс, о котором рассказал нам депутат Нарвского городского собрания Владимир Бутузов, приглашенный сопровождать нарвских хоккеистов. Дело в том, что некоторые команды формировались по принципу сборных, то есть привлекали наиболее сильных. Руководитель «Паэмурру» Леонид Гулов предпочел однако привезти в «центр мирового детского хоккея» (по словам генерального директора «ЕвроХим» Игоря Нечаева) исключительно своих ребят. Поездку спонсировал, причем по своей инициативе, директор Силламяэского порта Виталий Иванов. Если такое мероприятие станет регулярным, – а приглашение на будущий год уже получено, – у юных хоккеистов появится эксклюзивная возможность набирать и оттачивать мастерство в играх и со сверстниками, и со звездами. Тем более, что наша команда, подчеркнул Владимир Бутузов, «была встречена очень по-доброму», и у нее даже сложилась группа поддержки из местных жителей.

Сергей Трохачев