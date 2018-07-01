Легкоатлеты набирают силы

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Более 500 спортсменов из 47-ми клубов оспаривали 28-29 июня в Раквере победные титулы юношеского чемпионата Эстонии.

Иллюстративное фото.

Были представлены три возрастные группы – до 18, 20 и 23 лет. И в каждой из них впечатляющие результаты показали воспитанники спортивной школы «Паэмурру», которые в общей сложности завоевали девять призовых мест. Отметим пять медалей Игоря Яковлева, выступавшего в самой старшей возрастной категории U23. Он победил в ходьбе на 10000 метров, дважды стал серебряным призером в тройном прыжке и беге с барьерами на 400 метров и вновь дважды взял «бронзу» на двух стометровках: просто в беге и в беге с барьерами.

У женщин, сверстниц Игоря, чемпионкой страны в ходьбе на 1000 метров стала Лада Рослякова, а Вероника Егорова заняла 3-е место в метании молота весом 4 кг.

Кирилл Варначов, выступавший в средней категории, добился бронзовой медали в беге с барьерами на 400 метров.

В самой младшей возрастной группе U18 чемпионский титул завоевал Сергей Санников в ходьбе на 5000 метров.

Если иметь в виду, что в Нарве пока нет полноценного легкоатлетического стадиона, то надо признать безусловный успех и спортсменов, и их тренеров – Бориса Иванова, Олега Кадырова и Натальи Конкиной.

Сергей Трохачев