Прошедшая в финал "Евровидения" Элина Нечаева: я была в полном шоке, что все так произошло

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Из первого полуфинала 63-го песенного конкурса "Евровидение" прошла в финал и представлявшая Эстонию с песней "La Forza" Элина Нечаева. После мощного вечера певица встретилась с эстонскими журналистами, чтобы поделиться своими эмоциями и рассказать о дальнейших планах.

Эстония уже долгое время была среди фаворитов этого “Евровидения”, однако Элина призналась журналистам своей родины, что вовсе не была так уверена в своем проходе в финал: “Я была уверена в том, что на сцене я сделала все возможное, а в том, что я пройду в финал — в этом я абсолютно не была уверена”.

“Я искренне от всего сердца благодарна, что мне выпало такое и что люди доверили представлять Эстонию мне, — передала Элина при встрече с прессой слова благодарности своим соотечественникам, которые вечером первого полуфинала поддерживали ее перед телевизорами. — Это очень большая ответственность, но я очень рада этому и хочу оставить как можно более хорошее впечатление об Эстонии на международной арене”.