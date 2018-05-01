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КультураВоенные песни поют правнуки добывших Победу

Дата публикации: Сегодня, 07:42 Просмотрено: 35

День Победы нарвитяне начали отмечать заблаговременно.

Военные песни поют правнуки добывших Победу

Почти такими же юными сражались с фашистами наши бабушки и прабабушки. Пусть же этот кошмар больше никогда не повторится.Фото: Сергей Башилов

С утра вторника, 8 мая, состоялись традиционные поездки по местам боев, на месте самых ожесточенных из которых сегодня находятся воинские мемориалы. А вечером в парке у ДК «Ругодив» состоялся концерт. Прозвучали поздравления с наступающим праздником Победы, после чего вместе с участниками детских творческих коллективов ДК «Ругодив» публика пела любимые песни военных лет.

Военные песни поют правнуки добывших Победу

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