Военные песни поют правнуки добывших Победу

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День Победы нарвитяне начали отмечать заблаговременно.

Почти такими же юными сражались с фашистами наши бабушки и прабабушки. Пусть же этот кошмар больше никогда не повторится.Фото: Сергей Башилов

С утра вторника, 8 мая, состоялись традиционные поездки по местам боев, на месте самых ожесточенных из которых сегодня находятся воинские мемориалы. А вечером в парке у ДК «Ругодив» состоялся концерт. Прозвучали поздравления с наступающим праздником Победы, после чего вместе с участниками детских творческих коллективов ДК «Ругодив» публика пела любимые песни военных лет.