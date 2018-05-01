Большая загадка маленького архитектурного объекта Кренгольма

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30 апреля 1857 года был заложен краеугольный камень первого производственного здания Кренгольмской мануфактуры. Тогда же началось формирование Кренгольмского района.

Часть плана Кренгольмской мануфактуры. 1898. Эстонский исторический архив

Архитекторами петербургской школы

Одновременно с фабричными корпусами строились хозяйственные строения и жилые дома для рабочих. Примером строительства мануфактуры служили аналогичные английские предприятия, где постройки были разделены на зоны: производственные, хозяйственные, жилые.

Производственная зона с фабриками располагалась в основном на Кренгольмском и Георгиевском островах. Вниз по течению в левобережной части реки были построены коммунально-хозяйственные сооружения: пристань, склады, баня, прачечная, водонапорная башня с водокачкой. Зона с жилыми и общественными зданиями формировалась по обеим сторонам дороги в город.

Проектирование и надзор над строительством зданий Кренгольмской мануфактуры в разное время осуществляли архитекторы петербургской школы: Роман Генрихсен, Пауль Алиш и Александр Владовский. Надо отметить, что у Генрихсена уже был опыт строительства подобных комплексов. В 1844 и 1852-1854 годах он был архитектором Охтинской мануфактуры в Петербурге.

Только деревянные дома

В памятной записке Эрнста Кольбе от 9 апреля 1858 года начальнику Эстляндской губернии говорилось, что по утвержденному плану предполагается построить до 60 зданий: фабричные корпуса, амбары, казармы, школа и т. д. В этих зданиях будет помещаться до 8 000 работников. Первоначально застраивался только остров Кренгольм. К 1858 году было построено 22 здания, где проживало 1800 человек работников вместе с семьями. Чуть позже товарищество приобрело 20 га земли имения Йоала, в 1872 году был куплен Георгиевский остров, а в 1880 году остальная часть имения. Таким образом, владения Кренгольмской мануфактуры составили чуть более 89 га.

До 1863 года строились только деревянные дома, так как территория, определенная под жилищное строительство, находилась на расстоянии 1, 5 верст (1, 6 км) от крепости, где строить каменные дома не разрешалось. Только 8 мая 1863 года указом императора Александра II об упразднении Нарвской крепости были сняты эти ограничения, хотя строительство деревянных домов продолжалось еще некоторое время.

Точную дату постройки этого объекта определить сложно. Светлана Зайцева

Прачечная, печь, выгребная яма?

В 1898 году землемером Генрихом Эброком был составлен подробный план Кренгольма со всеми постройками, на котором изображены как существующие, так и предполагаемые здания. Этот план интересен тем, что в сравнении с известным планом 1933 года есть небольшая разница, а именно: на нем между рабочими казармами № 14 — 18 (Йоала, 10, 12, Хайгла, 4, 6 и Герасимова, 3) обозначены 3 небольших каменных строения круглой формы. Одно из них как раз в том месте, где сейчас находится сохранившийся архитектурный объект 19 века. В государственном регистре памятников культуры он числится как печь для сжигания мусора. В описании высказывается предположение, что это место для утилизации жидких отходов, а платформа вокруг строения могла использоваться для стирки белья.

Однако следует заметить, что территория Кренгольма была четко разделена на зоны предназначения и определенные нормы гигиены соблюдались. Для рабочих и служащих мануфактуры было построено отдельное здание прачечной, пользование которой было бесплатным, поэтому вряд ли между домами предполагалось место для стирки.

Вопрос предназначения данного объекта возник у меня, когда я работала над составлением текста экскурсии по территории мануфактуры. Изучая юбилейные издания и материалы по Кренгольму, имеющиеся в нашем архиве, я не нашла ни одного слова о том, что на территории поселка была построена печь для сжигания мусора. Зато в книге, изданной к 50-летию Кренгольмской мануфактуры, написано что «во всех домах устроены из бетона выгребные ямы, герметичные, с вытяжными трубами, проходящими между очажных дымоходов и потому в них всегда бывает сильная тяга». Тогда возникло предположение, что, быть может, данное сооружение имеет отношение к этому? Но никаких документальных подтверждений найдено пока не было.

Скорее восстановить жилфонд

В прошлом году Нарвский музей издал книгу о Кренгольме. При подготовке к изданию возникла необходимость уточнить некоторые сведения по мануфактуре. Послевоенная документация по предприятию хранится в Нарвском городском архиве. Кроме документов по делопроизводству в фондах хранится техническая документация, принятая и обработанная городским архивом в 2011-2014 годах. Конечно же я воспользовалась возможностью просмотреть некоторые дела, с надеждой обнаружить интересную и важную информацию о мануфактуре.

Известно, что во время Второй мировой войны Кренгольмская мануфактура была почти полностью разрушена. Однако район Кренгольма пострадал значительно меньше, чем остальная Нарва, поэтому вся жизнедеятельность в городе сосредоточилась именно здесь. Первостепенной задачей было возрождение мануфактуры, а для этого требовалась дополнительная рабочая сила и восстановление и расширение жилого фонда.

Уже в 1944 году начались работы по возрождению мануфактуры. Для составления проекта восстановления необходимо было провести техническое обследование всех коммуникаций. В 1945 году Бюро инженерной геодезии Ленгидэпа было поручено провести топографические работы, натурные обмеры сооружений и составление необходимых чертежей для восстановления и реконструкции Кренгольма.

В 1946 году была составлена схема генерального плана промышленной и жилой площадки Кренгольмской мануфактуры. На одной из схем между казармами № 14 -18 четко отмечены объекты, которые имеются на плане 1898 года, один из которых числится в наше время как печь для сжигания мусора. Эти сооружения обозначены как выгребные ямы.

Но их не три, как на плане Генриха Эброка, а всего две, а между ними обозначен только канализационный колодец. Когда и каким образом исчезла третья выгребная яма, сказать сложно, так как промежуточных планов или схем в городском архиве не имеется.

Выгребные ямы на территории жилого района Кренгольма находились и в других местах (например, между казармами № 2-5, 8-11, современная ул. Калда), кроме них практически у каждого дома имелись выгребные ящики. При обследовании подземных сооружений в окрестностях улицы Йоала выснилось, что большая часть трубопровода уложена для отвода дождевых стоков, и лишь только между казармами № 14-18 трубопровод служил для отвода сточных вод.

В качестве архитектурного объекта

В 1950 году республиканский проектный трест «Эс- тонпроект» подготовил схему инженерных сетей жилого района Кренгольмской мануфактуры. На этой схеме в квартале № 9 видно одно обозначение округлой формы, которое является условным знаком смотрового колодца подземной коммуникации. Вероятно, одну выгребную яму над смотровым колодцем оставили как архитектурный объект.

Точную дату постройки определить сложно. Эта яма располагалась рядом с каменной казармой № 14 (Хайгла, 6), построенной в 1901 году и пятью деревянными домами, построенными для медсестер и помощников мастеров в 1906 году (не сохранились). Так как на плане Эброка 1898 года отмечены и объекты, которые предполагалось возвести, то можно сказать, что она была построена для этих домов в данный период.

Если подвести краткий итог, то, исходя из всех просмотренных материалов и планов, этот архитектурный объект — выгребная яма, построена по проекту Пауля Алиша ( архитектор Кренгольмской мануфактуры с 1888 по 1907 гг) между 1901-1906 годами.

Архивные документы - бесценное хранилище информации о прошлом. Они хранят ответы на многие вопросы историков и современников - даже на те, что еще не были им заданы исследователями. И Нарва хранит в себе еще много интересного.

Ирина Солодова,

библиотекарь научного отдела ЦУ Нарвский музей

