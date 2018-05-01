Зачем объявлять остановки?

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Недавно выяснилось, что в наших автобусах в ближайшем будущем станут объявлять остановки - как только фирма АТКО решит какую-то связанную с этими объявлениями техническую проблему. Правда, когда точно она ее решит, пока неизвестно. Да и волнует это далеко не всех.

Наши горожане настолько привыкли к тому, что остановки в нарвских автобусах не объявляют, что многим это кажется даже неким излишеством: есть расписание двжения, которое все давно знают,знай, следи за ним, да вовремя выходи...А туристы по Нарве все равно на такси ездят... Когда я в компании рассказывала, что не раз и не два проезжала свою остановку, особенно вечером, когда за движением автобуса трудно следить, мои знакомые лишь плечами пожимали: надо быть внимательнее!

Но вот сцена, которая произошла на моих глазах прошлым летом в автобусе, который идет из «садов» и в час пик и забит под завязку. Рядом со мной сидит пожилая дама с палочкой и в темных очках. Она едет одна, но судя по тому, как входила и садилась, видит очень плохо и ей не помешал бы провожатый. Автобус въезжает в город, движется к остановке «Энергия». Вдруг, на полном ходу, плохо видящая дама неожиданно встает, и, сильно качаясь из стороны в сторону и не падая только потому, что другие пассажиры заботливо поддерживают ее под руки на всем пути движения, направляется к выходу. Я надолго задумываюсь над тем, чего ради женщина предприняла такой опасный демарш, и тут водитель преспокойно проезжает мимо моей остановки - «Петровская площадь».

В ответ на мою возмущенную реплику водитель не менее возмущенно отвечает, что нужно было заранее встать и стоять у двери, либо нажать какую-то кнопку - тогда бы он остановился. «Сами виноваты, нечего зевать», - уже миролюбиво добавляет он, и тут до меня доходит, почему та пожилая дама, рискуя жизнью, пробиралась к двери на полном ходу! Интересно, как именно она поняла, что следующая остановка - ее, ведь в окно она не смотрела и ни у кого ничего не спрашивала? Наверное, считала остановки, начиная от конечной, где садилась?

Говорят, что в пожилом возрасте очень важно постоянно упражнять и мозг, и тело - что ж, если рассматривать наши автобусы с этой точки зрения, то они - идеальны. А если все-таки с общепринятой - то хотелось бы, чтобы было, как в других крупных городах, когда в автобусах объявляют остановки - и текущую, и следующую, а пассажиры используют общественный транспорт исключительно как средство передвижения, а не как тренажер для развития внимательности, памяти и ловкости.

Антонина Вредная