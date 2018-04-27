+Галерея. Кружевницы не боятся делиться секретами

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После десятилетнего перерыва Международный фестиваль по кружеву вновь проходит в Нарве, теперь – в стенах Нарвского Дома детского творчества. В этом году фестиваль проходит уже в 27 раз, и посвящен он теме передачи знаний и умений кружевниц из поколения в поколение.

Организатор фестиваля Ольга Кублицкая, возглавляющая Гильдию кружевниц Эстонии, поясняет:

- Проводя фестиваль, каждый раз мы выбираем разные темы для выставок, презентаций и мастер-классов. С прошлого года я веду две группы девочек, занимающихся кружевоплетением. Приятно, что у детей есть интерес, поэтому темой фестиваля этого года была выбрана связь поколений. Наша цель – сохранить и передать дальше традиции кружевоплетения.

На фестиваль помимо эстонских рукодельниц из Таллинна, Йыхви, Пярну и Нарвы приехали гости из России – ученики и педагоги из Киришского Дворца детского и юношеского творчества, а также представители Союза кружевниц SAVIJA г. Рига (Латвия).

Первый день фестиваля, пятница, был посвящён обмену знаниями и опытом, в первую очередь, между взрослыми участниками, суббота же стала детским днём, направленным на то, чтобы показать юным мастерицам разные виды кружев и техник их исполнения, познакомить их с приемами и умениями других мастеров. В субботу же прошло и дефиле готовой одежды и костюмов, подготовленных и представленных юными участницами фестиваля.

В рамках программы XXVII Международного фестиваля участники познакомились с историей возникновения кружевоплетения в Эстонии (ищите шведские корни!), узнали о символике в кружевном орнаменте, попробовали совладать с «киришским цветком».

Ольга Кублицкая не боится, что в ходе обмена опытом с участницами фестиваля придется поделиться какими-то наработками и секретами:

- В мастерстве кружевоплетения непочатый край идей, поэтому наше мероприятие – открытое, мы с удовольствием показываем сами работы и смотрим, учимся у других. Тем более это важно для молодых мастериц.

В рамках мероприятия состоялось несколько выставок: выставка-конкурс «Кружевная сумка как аксессуар» (работы детей и взрослых), образцы национальных кружев из частных коллекций, а также выставка кружев к традиционному эстонскому костюму всех регионов Эстонии. В качестве подарка к столетию ЭР ученики Нарвской школы кружева и мастерицы Гильдии кружевниц Эстонии создали панно Elagu Eesti.

Очень приятно, говорят организаторы, что представленные на выставках работы могли увидеть все посетители Дома творчества. Возможно, кто-то из них заинтересуется этим видом прикладного искусства и захочет попробовать свои силы. Это совсем несложно сделать: Школа кружева Нарвского Дома детского творчества объявило набор в детскую группу (7-26 лет).

Софья Боборенко