Выставка тартуских фотографов в замке

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29 апреля на пятом этаже Нарвского замка открылась выставка тартуской фотогруппы O.V.E.R. Название группы сложилось из первых букв имён её создателей. Организаторами группы были: Оодет Окса, Владимир Лейман, Эндель Аннук и Рейн Урбель.

Эндель Аннук в последнее время снимает памятники и места жительства эстонских писателей, Элле Метс с группой знакомых фотографов снимала наши острова и выпустила серию открыток с соответствующей тематикой. Михкель Урбель увлечён съёмкой в тёмное время суток. На его работах вечерние и ночные виды мостов Тарту. Рейн Урбель, как председатель группы, вдохновляет всех своими навыками и заинтересованностью. Он же является организатором большинства выставок.