Показали хорошую игру и обрели новых друзей

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Ставший уже доброй традицией международный детский турнир Narva Basket Gallaktic, который прошел 27-29 в зале спортшколы «Энергия», оказался не только состязанием, но и искренним праздником для восьми команд мальчиков и девочек.

По случаю победы в команде «Энергия» наблюдалось веселое столпотворение.

В этот раз за медали у девочек боролись «Юность I» и «Юность II» из Пскова, таллиннская «КК» и команда «Паэмурру». Мужской пол был представлен баскетболистами «Энергии», клуба «Нарва», командой из Силламяэ и командой «Смилтене» из Латвии. Как и в прошлом году, организаторы турнира – тренер женского отделения баскетбола «Паэмурру» Светлана Лаврова и руководитель клуба «Нарва» Галина Гуляева – вновь сотворили праздник. Розыгрыш медалей сопровождался конкурсом бросков. «В атмосфере мероприятия, – отмечает Светлана Лаврова, – царили дружба и позитивное общение между игроками», которым «удалось не только показать хорошую игру.., но и обрести друзей и просто насладиться баскетболом».

В финале у мальчиков победила «Энергия», уверенно обыгравшая команду из Силламяэ. Гости из Латвии заняли 3-е место, в упорной борьбе одолев «Нарву» с преимуществом лишь в 3 очка. Лучшим игроком «Энергии» признан Алексей Маслов, награжденный памятным призом.

Чрезвычайно зрелищной у девочек оказалась полуфинальная игра между «Паэмурру» и «КК». Нарвитянки, отстававшие в первой половине, к концу встречи воспрянули духом и сумели сократить разницу до двух очков, но все же уступили соперницам из Таллинна, которые стали серебряными призерами, в свою очередь пропустив вперед 1-ю команду из Пскова. А 2-ю команду нарвские баскетболистки одолели и заняли 3-е место. Лучшей в команде «Паэмурру» стала Кристина Яковлева, а лучшим игроком сезона 2017-2018 гг. в мини классе тренером названа Анастасия Сафонова.

Организаторы турнира считают долгом поблагодарить за содействие директоров спортивных школ Нарвы Леонида Гулова и Ивана Маштакова, а также спонсоров – фирмы Eriteh Servise и Trans Raier и индивидуального предпринимателя Елену Дмитриенко за финансовую поддержку и помощь, «а самое важное, за всеобщий вклад и развитие спорта в Нарве, в частности, детского баскетбола».

По информации тренера Светланы Лавровой





