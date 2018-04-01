Велосипедисты с лесных тропинок перебрались на шоссе

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Спортсмены школы «Энергия» столкнулись с очень плотным графиком заездов: 21 апреля завершился третий этап велокросса в Таллинне, а уже 28-го они стартовали в шоссейной гонке на Grand Prix Отепя, которая проводится второй год и имеет международный статус, так как в ней участвуют велосипедисты из России.

Иллюстративное фото.

Можно было логично ожидать, что асфальтированная дорога окажется лучше трасс для велокросса, но на деле тяжелых подъемов, спусков и крутых поворотов было множество, поскольку трасса в Отепя протяженностью 5 км предназначена прежде всего для роллерных лыжников и, следовательно, должна изобиловать препятствиями.

Велосипедисты 12 лет сделали два круга по 4 км, и здесь нарвитяне «захватили» первые два места из более чем 30: Арсений Лайдинен стал золотым, а Артур Патренкин серебряным призером.

Сложнее всего пришлось 16-летним: они должны были одолеть десять кругов по 5 км. Здесь, к сожалению, неудача постигла Йоргена Вимберга. Где-то после пятого круга, рассказывает тренер Геннадий Акимов, грянул неожиданный дождь с градом, моментально похолодало, и у Йоргена судорогой свело ногу так, что он вынужден был остановиться, придя в итоге к финишу 12-м. И все же отметим, что по результатам трех этапов велокросса на Кубок Rattapood Вимберг (подробнее о втором этапе см. «НГ» от 18.04.2028) занимает 2-е место, а 1 мая в Пыльтсамаа состоялся четвертый и заключительный этап. Но об этом – в следующем номере.